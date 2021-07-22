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В Москве выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.07.2021
В Москве выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 4287, Санкт-Петербурге - 1943, Подмосковье - 1835, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:33
2021-07-22T11:33
2021-07-22T11:33
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 4287, Санкт-Петербурге - 1943, Подмосковье - 1835, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 4287, 2 Санкт-Петербург 1943, 3 Московская область 1835", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случав коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе - 31, Магаданской области - 28, Ненецком автономном округе - 14.
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РИА Новости
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В Москве выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом