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В Москве выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.07.2021

В Москве выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 4287, Санкт-Петербурге - 1943, Подмосковье - 1835, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:33

2021-07-22T11:33

2021-07-22T11:33

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магаданская область

общество

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 4287, Санкт-Петербурге - 1943, Подмосковье - 1835, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 4287, 2 Санкт-Петербург 1943, 3 Московская область 1835", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случав коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе - 31, Магаданской области - 28, Ненецком автономном округе - 14.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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