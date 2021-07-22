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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210722/koronavirus-1742341247.html
В Москве выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 22.07.2021
В Москве выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 4287, Санкт-Петербурге - 1943, Подмосковье - 1835, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:33
2021-07-22T11:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 4287, Санкт-Петербурге - 1943, Подмосковье - 1835, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 4287, 2 Санкт-Петербург 1943, 3 Московская область 1835", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случав коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе - 31, Магаданской области - 28, Ненецком автономном округе - 14.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
11:33 22.07.2021
 
В Москве выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 4287 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 в Москве - 4287, Санкт-Петербурге - 1943, Подмосковье - 1835, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 4287, 2 Санкт-Петербург 1943, 3 Московская область 1835", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случав коронавируса отмечено в Чукотском автономном округе - 31, Магаданской области - 28, Ненецком автономном округе - 14.
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