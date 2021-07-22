Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев потерял свою субъектность
Экс-глава МИД Украины Климкин: Киев потерял свою субъектность
© AP Photo / Efrem LukatskyПавел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" свидетельствуют о том, что Киев потерял свою субъектность, он вне игры, а эмоциональные заявления украинских политиков по силе сравнимы с прошлогодним снегом, считает экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Последняя договоренность о "Северном потоке 2" - лишь верхушка айсберга. Многие остается за кулисами. США "свое не отдадут" и сохранят рычаги, и не только открытые. Но для нас выводы близки к катастрофическим. И дело не только в результатах. А прежде всего в том, что мы не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за столом с США, ЕС и Германией как должны. Мы даже не являемся частью процесса - не то, что результата. Делаем много эмоциональных заявлений, которые имеют такую же силу, как прошлогодний снег, и вообще никому не заходят", - написал Климкин на своей странице в Facebook в четверг. По его словам, по отношению к Киеву накапливается ощутимый дефицит доверия и уважения.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.