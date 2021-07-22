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https://ria.ru/20210722/klimkin-1742341807.html
Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев потерял свою субъектность
Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев потерял свою субъектность - РИА Новости, 22.07.2021
Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев потерял свою субъектность
Договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" свидетельствуют о том, что Киев потерял свою субъектность, он вне игры, а эмоциональные заявления... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:36
2021-07-22T11:36
россия
северный поток — 2
балтийское море
павел климкин
евросоюз
киев
в мире
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" свидетельствуют о том, что Киев потерял свою субъектность, он вне игры, а эмоциональные заявления украинских политиков по силе сравнимы с прошлогодним снегом, считает экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Последняя договоренность о "Северном потоке 2" - лишь верхушка айсберга. Многие остается за кулисами. США "свое не отдадут" и сохранят рычаги, и не только открытые. Но для нас выводы близки к катастрофическим. И дело не только в результатах. А прежде всего в том, что мы не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за столом с США, ЕС и Германией как должны. Мы даже не являемся частью процесса - не то, что результата. Делаем много эмоциональных заявлений, которые имеют такую ​​же силу, как прошлогодний снег, и вообще никому не заходят", - написал Климкин на своей странице в Facebook в четверг. По его словам, по отношению к Киеву накапливается ощутимый дефицит доверия и уважения."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210722/potok-1742330297.html
россия
балтийское море
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, северный поток — 2, балтийское море, павел климкин, евросоюз, киев, в мире
11:36 22.07.2021
 
Экс-глава МИД Украины заявил, что Киев потерял свою субъектность

Экс-глава МИД Украины Климкин: Киев потерял свою субъектность

© AP Photo / Efrem LukatskyПавел Климкин
Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Договоренности США и Германии по "Северному потоку-2" свидетельствуют о том, что Киев потерял свою субъектность, он вне игры, а эмоциональные заявления украинских политиков по силе сравнимы с прошлогодним снегом, считает экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
"Последняя договоренность о "Северном потоке 2" - лишь верхушка айсберга. Многие остается за кулисами. США "свое не отдадут" и сохранят рычаги, и не только открытые. Но для нас выводы близки к катастрофическим. И дело не только в результатах. А прежде всего в том, что мы не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за столом с США, ЕС и Германией как должны. Мы даже не являемся частью процесса - не то, что результата. Делаем много эмоциональных заявлений, которые имеют такую ​​же силу, как прошлогодний снег, и вообще никому не заходят", - написал Климкин на своей странице в Facebook в четверг. По его словам, по отношению к Киеву накапливается ощутимый дефицит доверия и уважения.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
Вчера, 10:34
Украинский эксперт оценил шансы Киева остановить "Северный поток — 2"
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореПавел КлимкинЕвросоюзКиевВ мире
 
 
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