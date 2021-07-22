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Алиев призвал добывавшие золото в Карабахе компании выплатить компенсацию
Алиев призвал добывавшие золото в Карабахе компании выплатить компенсацию - РИА Новости, 22.07.2021
Алиев призвал добывавшие золото в Карабахе компании выплатить компенсацию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что иностранные компании, добывавшие ранее золото в Карабахе, будут обязаны выплатить компенсацию Баку. РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T17:36
2021-07-22T17:36
нагорный карабах
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
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БАКУ, 22 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что иностранные компании, добывавшие ранее золото в Карабахе, будут обязаны выплатить компенсацию Баку."Как вы знаете, иностранные компании много лет незаконно эксплуатировали наши золотые и другие рудники (в Карабахе – ред.). Это преступление, и я уже сказал об этом. Я хочу еще раз сказать, что у этих компаний есть два варианта: либо они выплатят нам компенсацию, примут наши условия, либо другая альтернатива - решить этот вопрос на правовом поле", - заявил Алиев в четверг в интервью Государственному телевидению страны."Все наши золотые месторождения, незаконно эксплуатируемые иностранными компаниями в Зангиланском и Кельбаджарском районах, были проанализированы. Приглашены международные консультанты. Еще раз хочу сказать, что они ( компании - ред.) должны добровольно устранить ущерб, выплатить ущерб Азербайджанскому государству, и только тогда они смогут жить комфортно", - сообщил он.В противном случае, по словам Алиева, деловая репутация этих компаний будет серьезно повреждена.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
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нагорный карабах
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азербайджан
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нагорный карабах, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения
17:36 22.07.2021
 
Алиев призвал добывавшие золото в Карабахе компании выплатить компенсацию

Глава Азербайджана Алиев назвал добычу золота в Карабахе иностранными компаниями преступлением

© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской РеспубликиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце "Гюлистан" в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце Гюлистан в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Читать ria.ru в
БАКУ, 22 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что иностранные компании, добывавшие ранее золото в Карабахе, будут обязаны выплатить компенсацию Баку.
"Как вы знаете, иностранные компании много лет незаконно эксплуатировали наши золотые и другие рудники (в Карабахе – ред.). Это преступление, и я уже сказал об этом. Я хочу еще раз сказать, что у этих компаний есть два варианта: либо они выплатят нам компенсацию, примут наши условия, либо другая альтернатива - решить этот вопрос на правовом поле", - заявил Алиев в четверг в интервью Государственному телевидению страны.
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"Все наши золотые месторождения, незаконно эксплуатируемые иностранными компаниями в Зангиланском и Кельбаджарском районах, были проанализированы. Приглашены международные консультанты. Еще раз хочу сказать, что они ( компании - ред.) должны добровольно устранить ущерб, выплатить ущерб Азербайджанскому государству, и только тогда они смогут жить комфортно", - сообщил он.
В противном случае, по словам Алиева, деловая репутация этих компаний будет серьезно повреждена.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Нагорный КарабахИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрмения
 
 
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