https://ria.ru/20210722/gazmanov-1742336266.html
Путин поздравил Олега Газманова с юбилеем
Путин поздравил Олега Газманова с юбилеем - РИА Новости, 22.07.2021
Путин поздравил Олега Газманова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил эстрадного певца и композитора Олега Газманова с юбилеем, отметив его многогранный талант и большую творческую... РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-22T11:04
2021-07-22T11:04
2021-07-22T11:04
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил эстрадного певца и композитора Олега Газманова с юбилеем, отметив его многогранный талант и большую творческую энергию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Народный артист России Олег Газманов отмечает в четверг 70-летие.Эстрадный певец, композитор, поэт, народный артист России Олег Михайлович Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. Свою первую песню "Белый снег" Олег Газманов впервые исполнил в 1969 году в составе популярной в Калининграде группы "Атлантик", участником которой он был. Спустя 20 лет композиция стала песней года в исполнении Валерия Леонтьева.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, олег газманов, владимир путин, калининградская область
Путин поздравил Олега Газманова с юбилеем
Путин отметил многогранный талант и большую творческую энергию Олега Газманова
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил эстрадного певца и композитора Олега Газманова с юбилеем, отметив его многогранный талант и большую творческую энергию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Народный артист России Олег Газманов отмечает в четверг 70-летие.
"Человек многогранного таланта и большой творческой энергии, Вы добились широкой популярности как певец, поэт, композитор, продюсер, как яркий представитель отечественной эстрады. Ваши выступления отличает артистичность и узнаваемый исполнительский стиль", - говорится в телеграмме.
Эстрадный певец, композитор, поэт, народный артист России Олег Михайлович Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. Свою первую песню "Белый снег" Олег Газманов впервые исполнил в 1969 году в составе популярной в Калининграде группы "Атлантик", участником которой он был. Спустя 20 лет композиция стала песней года в исполнении Валерия Леонтьева.