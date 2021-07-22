https://ria.ru/20210722/gazmanov-1742336266.html

Путин поздравил Олега Газманова с юбилеем

Путин поздравил Олега Газманова с юбилеем - РИА Новости, 22.07.2021

Путин поздравил Олега Газманова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил эстрадного певца и композитора Олега Газманова с юбилеем, отметив его многогранный талант и большую творческую... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T11:04

2021-07-22T11:04

2021-07-22T11:04

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил эстрадного певца и композитора Олега Газманова с юбилеем, отметив его многогранный талант и большую творческую энергию, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Народный артист России Олег Газманов отмечает в четверг 70-летие.Эстрадный певец, композитор, поэт, народный артист России Олег Михайлович Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области. Свою первую песню "Белый снег" Олег Газманов впервые исполнил в 1969 году в составе популярной в Калининграде группы "Атлантик", участником которой он был. Спустя 20 лет композиция стала песней года в исполнении Валерия Леонтьева.

https://ria.ru/20210722/gazmanov-1742195911.html

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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, олег газманов, владимир путин, калининградская область