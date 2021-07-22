https://ria.ru/20210722/balchug-1742398600.html
Остров Балчуг станет зоной комфортного семейного отдыха
Остров Балчуг станет зоной комфортного семейного отдыха - РИА Новости, 22.07.2021
Остров Балчуг станет зоной комфортного семейного отдыха
В столице проходит благоустройство территории острова Балчуг. Работы затронут Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую набережные, Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки, Репинский сквер и часть западного участка острова.
2021-07-22T16:25
2021-07-22T16:25
2021-07-22T17:09
туризм
благоустройство
москва
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видео
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Проект благоустройства включает новые тротуары, подсветку, создание мест для отдыха и озеленение. Согласно проекту, остров Балчуг должен стать зоной комфортного семейного отдыха.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Остров Балчуг станет зоной комфортного семейного отдыха
В столице проходит благоустройство территории острова Балчуг. Работы затронут Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую набережные, Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки, Репинский сквер и часть западного участка острова. Проект благоустройства включает новые тротуары, подсветку, создание мест для отдыха и озеленение. Согласно проекту, остров Балчуг должен стать зоной комфортного семейного отдыха.
2021-07-22T16:25
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PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, благоустройство, москва, отдых, видео
Остров Балчуг станет зоной комфортного семейного отдыха
В столице проходит благоустройство территории острова Балчуг. Работы затронут Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую набережные, Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки, Репинский сквер и часть западного участка острова.
2021-07-22T16:25
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PT1M35S
16:25 22.07.2021 (обновлено: 17:09 22.07.2021)
Остров Балчуг станет зоной комфортного семейного отдыха
В столице проходит благоустройство территории острова Балчуг. Работы затронут Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космодамианскую набережные, Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки, Репинский сквер и часть западного участка острова.