https://ria.ru/20210722/balchug-1742398600.html

Остров Балчуг станет зоной комфортного семейного отдыха

Остров Балчуг станет зоной комфортного семейного отдыха - РИА Новости, 22.07.2021

Остров Балчуг станет зоной комфортного семейного отдыха

В столице проходит благоустройство территории острова Балчуг. Работы затронут Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космо­дамианскую набережные, Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки, Репинский сквер и часть западного участка острова.

2021-07-22T16:25

2021-07-22T16:25

2021-07-22T17:09

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Проект благоустройства включает новые тротуары, подсветку, создание мест для отдыха и озеленение. Согласно проекту, остров Балчуг должен стать зоной комфортного семейного отдыха.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Остров Балчуг станет зоной комфортного семейного отдыха В столице проходит благоустройство территории острова Балчуг. Работы затронут Софийскую, Раушскую, Садовническую и Космо­дамианскую набережные, Садовническую улицу, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские переулки, Репинский сквер и часть западного участка острова. Проект благоустройства включает новые тротуары, подсветку, создание мест для отдыха и озеленение. Согласно проекту, остров Балчуг должен стать зоной комфортного семейного отдыха. 2021-07-22T16:25 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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