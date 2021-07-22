https://ria.ru/20210722/antonov-1742303202.html

Антонов напомнил, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом

Антонов напомнил, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом - РИА Новости, 22.07.2021

Антонов напомнил, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом

Трубопровод "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом, Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько потребуется потребителю,... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T01:14

2021-07-22T01:14

2021-07-22T01:14

россия

allseas

вашингтон

nord stream 2 ag

северный поток — 2

анатолий антонов

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601716454_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_8c55856baf0e12e093e77eda72ef0b4e.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом, Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько потребуется потребителю, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210722/antonov-1742302928.html

россия

вашингтон

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, вашингтон, nord stream 2 ag, северный поток — 2, анатолий антонов, сша, украина, в мире, экономика