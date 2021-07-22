Антонов напомнил, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом
Посол России Анатолий Антонов напомнил, что "Северный поток — 2" является коммерческим проектом
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Трубопровод "Северный поток — 2" является исключительно коммерческим проектом, Россия готова поставлять столько углеводородов, сколько потребуется потребителю, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Неустанно повторяем: строительство "Северного потока — 2" и любых других российских экспортных трубопроводов является предметом коммерческих договоренностей с теми государствами, которые заинтересованы в нашем газе. Россия готова поставлять ровно столько углеводородов, сколько будет нужно потребителям", - заявил Антонов в ответ на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.