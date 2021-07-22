https://ria.ru/20210722/afganistan-1742411519.html

В МИД заявили, что талибы подтвердили готовность к встречам с Кабулом

В МИД заявили, что талибы подтвердили готовность к встречам с Кабулом - РИА Новости, 22.07.2021

В МИД заявили, что талибы подтвердили готовность к встречам с Кабулом

Талибы (движение "Талибан"*) в контактах с Москвой подтверждают свою готовность к переговорам с властями Кабула о создании инклюзивного правительства, заявила... РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-22T17:22

2021-07-22T17:22

2021-07-22T17:22

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мария захарова

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талибан

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"*) в контактах с Москвой подтверждают свою готовность к переговорам с властями Кабула о создании инклюзивного правительства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Когда мы говорим о возможном достижении компромисса между вовлеченными в афганский конфликт сторонами, мы имеем в виду прежде всего межафганский мирный переговорный процесс. В итоге этого процесса должны быть выработаны и определены контуры будущего государственного устройства Афганистана, а также сформировано инклюзивное временное правительство с участием всех этнополитических сил страны. Руководство движения талибов к такому диалогу готово. По крайней мере, мы ориентируемся на их заявления", - заявила Захарова на брифинге.Она уточнила также, что в ходе контактов с талибами, в частности, во время их последнего визита в Москву 8 июля, движение "подтвердило настрой на обсуждение упомянутых вопросов с делегацией президента (Афганистана) Ашрафа Гани".* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210722/afganistan-1742404628.html

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россия, мария захарова, москва, афганистан, талибан, в мире