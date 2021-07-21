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УПЦ отметит День Крещения Руси особым обрядом

УПЦ отметит День Крещения Руси особым обрядом - РИА Новости, 21.07.2021

УПЦ отметит День Крещения Руси особым обрядом

Украинская православная церковь (УПЦ) встретит годовщину крещения Руси колокольным звоном всех храмов и монастырей, сообщает сайт Русской православной церкви... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:50

2021-07-21T11:50

2021-07-21T11:50

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) встретит годовщину крещения Руси колокольным звоном всех храмов и монастырей, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ)."В рамках празднования 1033-летия крещения Руси по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви будет совершен праздничный перезвон. Колокольный перезвон в ознаменование праздника и как призыв к общей молитве будет совершен 28 июля в 12.00 и продлится 15 минут", - говорится в сообщении. Соответствующий циркуляр был направлен всем архиереям УПЦ.Накануне дня крещения Руси, 27 июля, на Владимирской горке в Киеве состоится молебен. Его возглавит предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. После этого крестный ход с чудотворными иконами и мощами пройдет от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.

https://ria.ru/20210708/lavra-1740319639.html

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россия, владимир краснов (пранкер вован), украинская православная церковь, русская православная церковь, владимир, киев, справки