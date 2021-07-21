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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210721/zvon-1742175990.html
УПЦ отметит День Крещения Руси особым обрядом
УПЦ отметит День Крещения Руси особым обрядом - РИА Новости, 21.07.2021
УПЦ отметит День Крещения Руси особым обрядом
Украинская православная церковь (УПЦ) встретит годовщину крещения Руси колокольным звоном всех храмов и монастырей, сообщает сайт Русской православной церкви... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:50
2021-07-21T11:50
религия и мировоззрение
россия
владимир краснов (пранкер вован)
украинская православная церковь
русская православная церковь
владимир
киев
справки
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) встретит годовщину крещения Руси колокольным звоном всех храмов и монастырей, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ)."В рамках празднования 1033-летия крещения Руси по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви будет совершен праздничный перезвон. Колокольный перезвон в ознаменование праздника и как призыв к общей молитве будет совершен 28 июля в 12.00 и продлится 15 минут", - говорится в сообщении. Соответствующий циркуляр был направлен всем архиереям УПЦ.Накануне дня крещения Руси, 27 июля, на Владимирской горке в Киеве состоится молебен. Его возглавит предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. После этого крестный ход с чудотворными иконами и мощами пройдет от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
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россия, владимир краснов (пранкер вован), украинская православная церковь, русская православная церковь, владимир, киев, справки
11:50 21.07.2021
 

УПЦ отметит День Крещения Руси особым обрядом

© РИА Новости / Шидловский / Перейти в фотобанкВид из парка Владимирская горка на реку Днепр. Киев
Вид из парка Владимирская горка на реку Днепр. Киев - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Шидловский
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) встретит годовщину крещения Руси колокольным звоном всех храмов и монастырей, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ).
"В рамках празднования 1033-летия крещения Руси по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви будет совершен праздничный перезвон. Колокольный перезвон в ознаменование праздника и как призыв к общей молитве будет совершен 28 июля в 12.00 и продлится 15 минут", - говорится в сообщении. Соответствующий циркуляр был направлен всем архиереям УПЦ.
Накануне дня крещения Руси, 27 июля, на Владимирской горке в Киеве состоится молебен. Его возглавит предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. После этого крестный ход с чудотворными иконами и мощами пройдет от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.
День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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