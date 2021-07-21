https://ria.ru/20210721/zvon-1742175990.html
УПЦ отметит День Крещения Руси особым обрядом
УПЦ отметит День Крещения Руси особым обрядом - РИА Новости, 21.07.2021
УПЦ отметит День Крещения Руси особым обрядом
Украинская православная церковь (УПЦ) встретит годовщину крещения Руси колокольным звоном всех храмов и монастырей, сообщает сайт Русской православной церкви... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:50
2021-07-21T11:50
2021-07-21T11:50
религия и мировоззрение
россия
владимир краснов (пранкер вован)
украинская православная церковь
русская православная церковь
владимир
киев
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148198/25/1481982562_0:443:2068:1606_1920x0_80_0_0_bc2260e99f0c0906295944b0bfd74ae4.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Украинская православная церковь (УПЦ) встретит годовщину крещения Руси колокольным звоном всех храмов и монастырей, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ)."В рамках празднования 1033-летия крещения Руси по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской православной церкви будет совершен праздничный перезвон. Колокольный перезвон в ознаменование праздника и как призыв к общей молитве будет совершен 28 июля в 12.00 и продлится 15 минут", - говорится в сообщении. Соответствующий циркуляр был направлен всем архиереям УПЦ.Накануне дня крещения Руси, 27 июля, на Владимирской горке в Киеве состоится молебен. Его возглавит предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. После этого крестный ход с чудотворными иконами и мощами пройдет от Владимирской горки в Киево-Печерскую лавру.День крещения Руси, которое состоялось в 988 году, отмечается 28 июля. В православном церковном календаре это день памяти князя Владимира (960-1015), крестителя Руси, которого историки назвали великим, церковь - святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.
https://ria.ru/20210708/lavra-1740319639.html
россия
владимир
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/148198/25/1481982562_0:249:2068:1800_1920x0_80_0_0_f3331c0e4aa87686b424edf5322f8611.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир краснов (пранкер вован), украинская православная церковь, русская православная церковь, владимир, киев, справки