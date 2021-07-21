https://ria.ru/20210721/zaryadka-1742252439.html

Китайцы создадут аналог магнитной зарядки Apple MagSafe

Китайцы создадут аналог магнитной зарядки Apple MagSafe - РИА Новости, 21.07.2021

Китайцы создадут аналог магнитной зарядки Apple MagSafe

Подразделение китайской корпорации BBK Realme запустит беспроводную магнитную зарядку, аналогичную той, что есть в смартфонах Apple. Об этом сообщает Gizmochina РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:40

2021-07-21T17:40

2021-07-21T17:40

наука

apple

технологии

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Подразделение китайской корпорации BBK Realme запустит беспроводную магнитную зарядку, аналогичную той, что есть в смартфонах Apple. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на собственный источник.По данным издания, зарядка получит название MagDart, что крайне напоминает "яблочный" MagSafe. Один из вариантов зарядки практически полностью повторяет дизайн "шайбы" от Apple, второй — крупная зарядная станция, рассчитанная на несколько устройств.Предполагается, что новые смартфоны Realme будут оснащаться магнитной площадкой для подключения подобных зарядок и совместимых устройств. Сам же протокол питания будет основан на стандарте Qi.О сроках выхода MagDart не сообщается, как и смартфонов, оснащенных им. Сейчас бренд Realme не выпускает устройства с поддержкой беспроводной зарядки.

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, технологии