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В Ростове задержали полицейского из КЧР по подозрению в получении взятки

В Ростове задержали полицейского из КЧР по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 21.07.2021

В Ростове задержали полицейского из КЧР по подозрению в получении взятки

Сотрудник полиции из Карачаево-Черкесии задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки в 1,6 миллиона рублей, сообщает СУСК России по Ростовской... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:39

2021-07-21T18:39

2021-07-21T18:39

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл – РИА Новости. Сотрудник полиции из Карачаево-Черкесии задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки в 1,6 миллиона рублей, сообщает СУСК России по Ростовской области.По версии следствия, начальник уголовного розыска отдела МВД России "Адыге-Хабльский" приехал в Ростов-на-Дону для расследования уголовного дела о мошенничестве. Установив виновного, он встретился с его матерью и потребовал от нее для себя и других лиц 1,6 миллиона рублей, чтобы ее сына не привлекли к ответственности. Женщина обратилась в правоохранительные органы."В ходе проведенных сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД России, УФСБ России по Ростовской области оперативных мероприятий подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Подозреваемый заключен под стражу. Следователи устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

https://ria.ru/20210720/safonov-1742051898.html

россия

ростов-на-дону

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россия, карачаево-черкесская республика (кчр), ростов-на-дону, происшествия