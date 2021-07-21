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В Ростове задержали полицейского из КЧР по подозрению в получении взятки
В Ростове задержали полицейского из КЧР по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 21.07.2021
В Ростове задержали полицейского из КЧР по подозрению в получении взятки
Сотрудник полиции из Карачаево-Черкесии задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки в 1,6 миллиона рублей, сообщает СУСК России по Ростовской... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:39
2021-07-21T18:39
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл – РИА Новости. Сотрудник полиции из Карачаево-Черкесии задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки в 1,6 миллиона рублей, сообщает СУСК России по Ростовской области.По версии следствия, начальник уголовного розыска отдела МВД России "Адыге-Хабльский" приехал в Ростов-на-Дону для расследования уголовного дела о мошенничестве. Установив виновного, он встретился с его матерью и потребовал от нее для себя и других лиц 1,6 миллиона рублей, чтобы ее сына не привлекли к ответственности. Женщина обратилась в правоохранительные органы."В ходе проведенных сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД России, УФСБ России по Ростовской области оперативных мероприятий подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Подозреваемый заключен под стражу. Следователи устанавливают других лиц, причастных к преступлению.
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россия, карачаево-черкесская республика (кчр), ростов-на-дону, происшествия
18:39 21.07.2021
 
В Ростове задержали полицейского из КЧР по подозрению в получении взятки

В Ростове задержали начальника угрозыска отдела МВД из Карачаево-Черкесии за получение взятки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл – РИА Новости. Сотрудник полиции из Карачаево-Черкесии задержан в Ростове-на-Дону по подозрению в получении взятки в 1,6 миллиона рублей, сообщает СУСК России по Ростовской области.
По версии следствия, начальник уголовного розыска отдела МВД России "Адыге-Хабльский" приехал в Ростов-на-Дону для расследования уголовного дела о мошенничестве. Установив виновного, он встретился с его матерью и потребовал от нее для себя и других лиц 1,6 миллиона рублей, чтобы ее сына не привлекли к ответственности. Женщина обратилась в правоохранительные органы.
Алексей Сафонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
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Главе ставропольского ГИБДД Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы
"В ходе проведенных сотрудниками главного управления собственной безопасности МВД России, УФСБ России по Ростовской области оперативных мероприятий подозреваемый был задержан", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Подозреваемый заключен под стражу. Следователи устанавливают других лиц, причастных к преступлению.
 
РоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
 
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