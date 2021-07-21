https://ria.ru/20210721/vygnal-1742275059.html

Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома

Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома - РИА Новости, 21.07.2021

Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома

Футбольный арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал супругу из дома после инцидента с нападением на семилетнего сына Стаса Пьехи Петю. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T19:18

2021-07-21T19:18

2021-07-21T19:18

шоубиз

россия

владислав безбородов

знаменитости

стас пьеха

звезды

ленинградская область

спорт

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742258500_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_61c5b6428ea7f99f9fa62209777b20be.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Футбольный арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал супругу из дома после инцидента с нападением на семилетнего сына Стаса Пьехи Петю."Истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более", — сказал он "Комсомольской правде".Ирину Безбородову называют виновницей конфликта, в результате которого сын Пьехи попал в больницу. Сейчас проверку инцидента контролирует лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.Ранее бывшая супруга Пьехи Наталия сообщила в Instagram, что ее сына и мать "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленинградской области из-за детской шалости. Женщина отметила, что мама соседского ребенка запретила ему общаться с ним, а тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".В ответ, как заявляет Наталия, соседка подошла к мальчику, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшую на крики бабушку ударила по руке. После этого и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца.Адвокат семьи певца Сергей Жорин позже заявил в беседе с РИА Новости, что напавшая на семилетнего ребенка женщина считает, что поступила правильно. Комментариями защиты противоположной стороны агентство пока не располагает.

https://ria.ru/20210721/izbienie-1742263644.html

https://ria.ru/20210721/pekha-1742225632.html

https://rsport.ria.ru/20210721/skanadal-1742187021.html

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владислав безбородов, знаменитости, стас пьеха, звезды, ленинградская область, спорт, происшествия