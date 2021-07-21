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Шоубиз
https://ria.ru/20210721/vygnal-1742275059.html
Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома
Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома - РИА Новости, 21.07.2021
Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома
Футбольный арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал супругу из дома после инцидента с нападением на семилетнего сына Стаса Пьехи Петю. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:18
2021-07-21T19:18
шоубиз
россия
владислав безбородов
знаменитости
стас пьеха
звезды
ленинградская область
спорт
происшествия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Футбольный арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал супругу из дома после инцидента с нападением на семилетнего сына Стаса Пьехи Петю."Истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более", — сказал он "Комсомольской правде".Ирину Безбородову называют виновницей конфликта, в результате которого сын Пьехи попал в больницу. Сейчас проверку инцидента контролирует лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.Ранее бывшая супруга Пьехи Наталия сообщила в Instagram, что ее сына и мать "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленинградской области из-за детской шалости. Женщина отметила, что мама соседского ребенка запретила ему общаться с ним, а тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".В ответ, как заявляет Наталия, соседка подошла к мальчику, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшую на крики бабушку ударила по руке. После этого и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца.Адвокат семьи певца Сергей Жорин позже заявил в беседе с РИА Новости, что напавшая на семилетнего ребенка женщина считает, что поступила правильно. Комментариями защиты противоположной стороны агентство пока не располагает.
https://ria.ru/20210721/izbienie-1742263644.html
https://ria.ru/20210721/pekha-1742225632.html
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россия, владислав безбородов, знаменитости, стас пьеха, звезды, ленинградская область, спорт, происшествия
19:18 21.07.2021
 
Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома

Арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал напавшую на сына Стаса Пьехи жену из дома

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Футбольный арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал супругу из дома после инцидента с нападением на семилетнего сына Стаса Пьехи Петю.
"Истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более", — сказал он "Комсомольской правде".
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 18:23Шоубиз
Стас Пьеха процитировал напавшую на его сына женщину и согласился с ней
Ирину Безбородову называют виновницей конфликта, в результате которого сын Пьехи попал в больницу. Сейчас проверку инцидента контролирует лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Ранее бывшая супруга Пьехи Наталия сообщила в Instagram, что ее сына и мать "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленинградской области из-за детской шалости. Женщина отметила, что мама соседского ребенка запретила ему общаться с ним, а тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 16:07Шоубиз
Обвиняемая в избиении сына Пьехи озвучила свою версию произошедшего
В ответ, как заявляет Наталия, соседка подошла к мальчику, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшую на крики бабушку ударила по руке. После этого и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца.
Адвокат семьи певца Сергей Жорин позже заявил в беседе с РИА Новости, что напавшая на семилетнего ребенка женщина считает, что поступила правильно. Комментариями защиты противоположной стороны агентство пока не располагает.
Судья международного детского вокального конкурса Ты супер! Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 13:00
Жена известного российского судьи избила сына Пьехи: подробности скандала
 
ШоубизРоссияВладислав БезбородовЗнаменитостиСтас ПьехазвездыЛенинградская областьСпортПроисшествия
 
 
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