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Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома
Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома - РИА Новости, 21.07.2021
Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома
Футбольный арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал супругу из дома после инцидента с нападением на семилетнего сына Стаса Пьехи Петю. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:18
2021-07-21T19:18
2021-07-21T19:18
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Футбольный арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал супругу из дома после инцидента с нападением на семилетнего сына Стаса Пьехи Петю."Истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более", — сказал он "Комсомольской правде".Ирину Безбородову называют виновницей конфликта, в результате которого сын Пьехи попал в больницу. Сейчас проверку инцидента контролирует лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.Ранее бывшая супруга Пьехи Наталия сообщила в Instagram, что ее сына и мать "избили средь бела дня" в коттеджном поселке в Ленинградской области из-за детской шалости. Женщина отметила, что мама соседского ребенка запретила ему общаться с ним, а тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".В ответ, как заявляет Наталия, соседка подошла к мальчику, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшую на крики бабушку ударила по руке. После этого и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца.Адвокат семьи певца Сергей Жорин позже заявил в беседе с РИА Новости, что напавшая на семилетнего ребенка женщина считает, что поступила правильно. Комментариями защиты противоположной стороны агентство пока не располагает.
https://ria.ru/20210721/izbienie-1742263644.html
https://ria.ru/20210721/pekha-1742225632.html
https://rsport.ria.ru/20210721/skanadal-1742187021.html
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россия, владислав безбородов, знаменитости, стас пьеха, звезды, ленинградская область, спорт, происшествия
Напавшую на сына Стаса Пьехи женщину выгнали из дома
Арбитр Владислав Безбородов заявил, что выгнал напавшую на сына Стаса Пьехи жену из дома