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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210721/vaktsina-1742158442.html
Власти опровергли сообщение, что в Москве можно привиться "ЭпиВакКороной"
Власти опровергли сообщение, что в Москве можно привиться "ЭпиВакКороной" - РИА Новости, 21.07.2021
Власти опровергли сообщение, что в Москве можно привиться "ЭпиВакКороной"
"ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом, сообщается на официальном сайте столичного департамента... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:06
2021-07-21T10:25
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости."ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения."Информация о доступности вакцины "ЭпиВак" в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной", — подчеркивается в релизе.В июне москвичи, помимо "Спутника V", могли привиться "ЭпиВакКороной", но препарат быстро закончился. Также малодоступна третья российская разработка — "КовиВак"."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
https://ria.ru/20210703/epivakkorona-1739440399.html
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", здоровье - общество, общество
10:06 21.07.2021 (обновлено: 10:25 21.07.2021)
 
Власти опровергли сообщение, что в Москве можно привиться "ЭпиВакКороной"

Мэрия Москвы: "ЭпиВакКорона" поступила в объеме, необходимом только для вторых инъекций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Ампула с вакциной от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости."ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
"Информация о доступности вакцины "ЭпиВак" в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной", — подчеркивается в релизе.
В июне москвичи, помимо "Спутника V", могли привиться "ЭпиВакКороной", но препарат быстро закончился. Также малодоступна третья российская разработка — "КовиВак".
"ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 08:00Наука
"ЭпиВакКорона". Чем вакцина от COVID-19 Центра "Вектор" лучше остальных
 
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