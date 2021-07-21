https://ria.ru/20210721/vaktsina-1742158442.html

Власти опровергли сообщение, что в Москве можно привиться "ЭпиВакКороной"

Власти опровергли сообщение, что в Москве можно привиться "ЭпиВакКороной" - РИА Новости, 21.07.2021

Власти опровергли сообщение, что в Москве можно привиться "ЭпиВакКороной"

"ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом, сообщается на официальном сайте столичного департамента... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:06

2021-07-21T10:06

2021-07-21T10:25

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости."ЭпиВакКорона" поступила в Москву в объеме, необходимом для вакцинации вторым компонентом, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения."Информация о доступности вакцины "ЭпиВак" в пунктах вакцинации Москвы, распространяемая в СМИ, является ложной", — подчеркивается в релизе.В июне москвичи, помимо "Спутника V", могли привиться "ЭпиВакКороной", но препарат быстро закончился. Также малодоступна третья российская разработка — "КовиВак"."ЭпиВакКорона" — вторая зарегистрированная в стране вакцина для профилактики COVID-19, созданная в новосибирском центре "Вектор" Роспотребнадзора. Она не содержит живого вируса и формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

https://ria.ru/20210703/epivakkorona-1739440399.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", здоровье - общество, общество