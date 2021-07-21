https://ria.ru/20210721/uregulirovanie-1742190347.html

В ЛНР заявили, что Киев не заинтересован в урегулировании конфликта

В ЛНР заявили, что Киев не заинтересован в урегулировании конфликта - РИА Новости, 21.07.2021

В ЛНР заявили, что Киев не заинтересован в урегулировании конфликта

Официальный Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, заявили журналистам в МИД самопровозглашенной Луганской народной республики. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:08

2021-07-21T13:08

2021-07-21T13:08

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Официальный Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, заявили журналистам в МИД самопровозглашенной Луганской народной республики.Во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ЛНР надеялись в ходе работы подгруппы по безопасности согласовать проект уточненного координационного механизма режима прекращения огня, но переговоры оказались безрезультатными. На среду запланирована видеоконференция контактной группы."На прошедших заседаниях Украина, как и ранее, продолжила открыто демонстрировать крайне неконструктивную позицию, чем полностью блокирует какое-либо развитие переговорного процесса и в очередной раз доказывает отсутствие заинтересованности киевских властей в выполнении минских соглашений и мирном урегулировании конфликта", - заявил представитель МИД республики.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210721/bronetekhnika-1742169511.html

https://ria.ru/20210718/donbass-1741756338.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, в мире