https://ria.ru/20210721/uregulirovanie-1742190347.html
В ЛНР заявили, что Киев не заинтересован в урегулировании конфликта
В ЛНР заявили, что Киев не заинтересован в урегулировании конфликта - РИА Новости, 21.07.2021
В ЛНР заявили, что Киев не заинтересован в урегулировании конфликта
Официальный Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, заявили журналистам в МИД самопровозглашенной Луганской народной республики. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:08
2021-07-21T13:08
2021-07-21T13:08
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Официальный Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, заявили журналистам в МИД самопровозглашенной Луганской народной республики.Во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ЛНР надеялись в ходе работы подгруппы по безопасности согласовать проект уточненного координационного механизма режима прекращения огня, но переговоры оказались безрезультатными. На среду запланирована видеоконференция контактной группы."На прошедших заседаниях Украина, как и ранее, продолжила открыто демонстрировать крайне неконструктивную позицию, чем полностью блокирует какое-либо развитие переговорного процесса и в очередной раз доказывает отсутствие заинтересованности киевских властей в выполнении минских соглашений и мирном урегулировании конфликта", - заявил представитель МИД республики.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210721/bronetekhnika-1742169511.html
https://ria.ru/20210718/donbass-1741756338.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, в мире
В ЛНР заявили, что Киев не заинтересован в урегулировании конфликта
МИД ЛНР: Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта в Донбассе