Видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан об электронной торговле
23 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан на тему: "ЕЭК - об электронной торговле и борьбе с контрабандой".
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Участники:
- министр Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству Максат МАМЫТКАНОВ;
- директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей ВЛАДИМИРОВ;
- директор Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек БАЙСЕРКЕЕВ.
Между отдельными странами ЕАЭС давно ведутся споры по поводу транзита товаров. Звучат обвинения в создании искусственных барьеров и распространении контрабанды.
Как Евразийская экономическая комиссия будет бороться с контрабандой на таможне? Когда введут единую систему таможенного транзита? Как будут работать навигационные пломбы? Какие правила намерена ввести ЕЭК для контроля электронной торговли?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- министр Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству Максат МАМЫТКАНОВ;
- директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей ВЛАДИМИРОВ;
- директор Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек БАЙСЕРКЕЕВ.
Между отдельными странами ЕАЭС давно ведутся споры по поводу транзита товаров. Звучат обвинения в создании искусственных барьеров и распространении контрабанды.
Как Евразийская экономическая комиссия будет бороться с контрабандой на таможне? Когда введут единую систему таможенного транзита? Как будут работать навигационные пломбы? Какие правила намерена ввести ЕЭК для контроля электронной торговли?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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