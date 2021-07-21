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Видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан об электронной торговле
Видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан об электронной торговле - РИА Новости, 21.07.2021
Видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан об электронной торговле
23 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан на тему: "ЕЭК - об электронной торговле и борьбе с контрабандой".
2021-07-21T18:12
2021-07-21T18:12
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Задать вопросУчастники:- министр Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству Максат МАМЫТКАНОВ;- директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей ВЛАДИМИРОВ;- директор Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек БАЙСЕРКЕЕВ.Между отдельными странами ЕАЭС давно ведутся споры по поводу транзита товаров. Звучат обвинения в создании искусственных барьеров и распространении контрабанды.Как Евразийская экономическая комиссия будет бороться с контрабандой на таможне? Когда введут единую систему таможенного транзита? Как будут работать навигационные пломбы? Какие правила намерена ввести ЕЭК для контроля электронной торговли?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
18:12 21.07.2021
 

Видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан об электронной торговле

Читать ria.ru в
23 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан на тему: "ЕЭК - об электронной торговле и борьбе с контрабандой".
Задать вопрос

Участники:
- министр Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству Максат МАМЫТКАНОВ;
- директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей ВЛАДИМИРОВ;
- директор Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек БАЙСЕРКЕЕВ.

Между отдельными странами ЕАЭС давно ведутся споры по поводу транзита товаров. Звучат обвинения в создании искусственных барьеров и распространении контрабанды.
Как Евразийская экономическая комиссия будет бороться с контрабандой на таможне? Когда введут единую систему таможенного транзита? Как будут работать навигационные пломбы? Какие правила намерена ввести ЕЭК для контроля электронной торговли?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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