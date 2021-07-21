https://ria.ru/20210721/torgovlya-1742260661.html

Видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан об электронной торговле

Видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан об электронной торговле - РИА Новости, 21.07.2021

Видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан об электронной торговле

23 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва - Бишкек - Нур-Султан на тему: "ЕЭК - об электронной торговле и борьбе с контрабандой".

2021-07-21T18:12

2021-07-21T18:12

2021-07-21T18:12

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Задать вопросУчастники:- министр Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству Максат МАМЫТКАНОВ;- директор Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей ВЛАДИМИРОВ;- директор Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек БАЙСЕРКЕЕВ.Между отдельными странами ЕАЭС давно ведутся споры по поводу транзита товаров. Звучат обвинения в создании искусственных барьеров и распространении контрабанды.Как Евразийская экономическая комиссия будет бороться с контрабандой на таможне? Когда введут единую систему таможенного транзита? Как будут работать навигационные пломбы? Какие правила намерена ввести ЕЭК для контроля электронной торговли?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы