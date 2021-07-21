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Слуцкий: Киеву пора осознать необходимость выполнения Минских соглашений
Слуцкий: Киеву пора осознать необходимость выполнения Минских соглашений - РИА Новости, 21.07.2021
Слуцкий: Киеву пора осознать необходимость выполнения Минских соглашений
Украинским властям пора осознать необходимость выполнения минских соглашений, поскольку США не станут жертвовать отношениями с ФРГ, которой выгоден "Северный... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:46
2021-07-21T19:02
россия
минские соглашения
леонид слуцкий (политик)
северный поток — 2
донбасс
евросоюз
германия
сша
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинским властям пора осознать необходимость выполнения минских соглашений, поскольку США не станут жертвовать отношениями с ФРГ, которой выгоден "Северный поток — 2", об этом написал в своем Telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.В своей записи политик сослался на сообщения The Wall Street Journal о том, что США и Германия в среду объявят о достижении соглашения по "Северному потоку — 2", в рамках которого Вашингтон обязуется прекратить противостоять строительству трубопровода, и Politico, которое утверждает, что США призвали власти Украины воздержаться от критики данной сделки."Украинскому руководству пора осознать, что необходимо идти дальше. Куда? (Президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому его же западные кураторы недавно напомнили о "формуле Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе. Стоит, наконец, заняться выполнением минских соглашений, а не их последовательным саботажем", - написал Слуцкий.Политик отметил, что если публикации в упомянутых СМИ соответствуют в какой-то мере действительности, то соглашение США и Германии по поводу "Северного потока — 2" и рекомендация американских властей Киеву "должны опустить руководство Украины с небес на землю".Кроме того, он выразил интерес в связи с тем, "как теперь президент Зеленский будет продвигать свою недавнюю инициативу об обсуждении "Северного потока — 2" в рамках нормандского формата"."Скорее всего, ему придется об этом забыть и сделать вид, что он такого не говорил… Ждем официальной информации. Но в любом случае есть надежда, что попытки дальнейшей политизации "Северного потока — 2" своей цели не достигнут", - добавил Слуцкий.Против проекта "Северный поток — 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738511567.html
https://ria.ru/20210721/molchanie-1742144476.html
https://ria.ru/20210721/sdelka-1742123293.html
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россия, минские соглашения, леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, донбасс, евросоюз, германия, сша, украина, в мире
17:46 21.07.2021 (обновлено: 19:02 21.07.2021)
 
Слуцкий: Киеву пора осознать необходимость выполнения Минских соглашений

Депутат Госдумы Слуцкий: Киеву пора осознать необходимость идти к выполнению Минских соглашений

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинским властям пора осознать необходимость выполнения минских соглашений, поскольку США не станут жертвовать отношениями с ФРГ, которой выгоден "Северный поток — 2", об этом написал в своем Telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.
В своей записи политик сослался на сообщения The Wall Street Journal о том, что США и Германия в среду объявят о достижении соглашения по "Северному потоку — 2", в рамках которого Вашингтон обязуется прекратить противостоять строительству трубопровода, и Politico, которое утверждает, что США призвали власти Украины воздержаться от критики данной сделки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 22:38
Зеленский заявил, что Минские соглашения "еле живы"
"Украинскому руководству пора осознать, что необходимо идти дальше. Куда? (Президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому его же западные кураторы недавно напомнили о "формуле Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе. Стоит, наконец, заняться выполнением минских соглашений, а не их последовательным саботажем", - написал Слуцкий.
Политик отметил, что если публикации в упомянутых СМИ соответствуют в какой-то мере действительности, то соглашение США и Германии по поводу "Северного потока — 2" и рекомендация американских властей Киеву "должны опустить руководство Украины с небес на землю".
"Вашингтон, похоже, не станет приносить в жертву свои отношения с Берлином, который явно не собирается отказываться от выгодного экономического проекта – трубопровода СП-2. Что же, внешнее управление имеет свои издержки", - написал парламентарий.
Кроме того, он выразил интерес в связи с тем, "как теперь президент Зеленский будет продвигать свою недавнюю инициативу об обсуждении "Северного потока — 2" в рамках нормандского формата".
Трубы для строительства Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 07:59
СМИ: США попросили Украину помолчать в вопросе "Северного потока — 2"
"Скорее всего, ему придется об этом забыть и сделать вид, что он такого не говорил… Ждем официальной информации. Но в любом случае есть надежда, что попытки дальнейшей политизации "Северного потока — 2" своей цели не достигнут", - добавил Слуцкий.
Против проекта "Северный поток — 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 02:35
В США заявили о катастрофе из-за сделки по "Северному потоку — 2"
 
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