https://ria.ru/20210721/soglasheniya-1742254057.html

Слуцкий: Киеву пора осознать необходимость выполнения Минских соглашений

Слуцкий: Киеву пора осознать необходимость выполнения Минских соглашений - РИА Новости, 21.07.2021

Слуцкий: Киеву пора осознать необходимость выполнения Минских соглашений

Украинским властям пора осознать необходимость выполнения минских соглашений, поскольку США не станут жертвовать отношениями с ФРГ, которой выгоден "Северный... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:46

2021-07-21T17:46

2021-07-21T19:02

россия

минские соглашения

леонид слуцкий (политик)

северный поток — 2

донбасс

евросоюз

германия

сша

украина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинским властям пора осознать необходимость выполнения минских соглашений, поскольку США не станут жертвовать отношениями с ФРГ, которой выгоден "Северный поток — 2", об этом написал в своем Telegram-канале глава международного комитета ГД Леонид Слуцкий.В своей записи политик сослался на сообщения The Wall Street Journal о том, что США и Германия в среду объявят о достижении соглашения по "Северному потоку — 2", в рамках которого Вашингтон обязуется прекратить противостоять строительству трубопровода, и Politico, которое утверждает, что США призвали власти Украины воздержаться от критики данной сделки."Украинскому руководству пора осознать, что необходимо идти дальше. Куда? (Президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому его же западные кураторы недавно напомнили о "формуле Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе. Стоит, наконец, заняться выполнением минских соглашений, а не их последовательным саботажем", - написал Слуцкий.Политик отметил, что если публикации в упомянутых СМИ соответствуют в какой-то мере действительности, то соглашение США и Германии по поводу "Северного потока — 2" и рекомендация американских властей Киеву "должны опустить руководство Украины с небес на землю".Кроме того, он выразил интерес в связи с тем, "как теперь президент Зеленский будет продвигать свою недавнюю инициативу об обсуждении "Северного потока — 2" в рамках нормандского формата"."Скорее всего, ему придется об этом забыть и сделать вид, что он такого не говорил… Ждем официальной информации. Но в любом случае есть надежда, что попытки дальнейшей политизации "Северного потока — 2" своей цели не достигнут", - добавил Слуцкий.Против проекта "Северный поток — 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738511567.html

https://ria.ru/20210721/molchanie-1742144476.html

https://ria.ru/20210721/sdelka-1742123293.html

россия

донбасс

германия

сша

украина

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россия, минские соглашения, леонид слуцкий (политик), северный поток — 2, донбасс, евросоюз, германия, сша, украина, в мире