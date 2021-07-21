https://ria.ru/20210721/roskosmos-1742197185.html

"Роскосмос" опроверг свое сообщение о разрешении США на импорт РД-181М

"Роскосмос" опроверг свое сообщение о разрешении США на импорт РД-181М - РИА Новости, 21.07.2021

"Роскосмос" опроверг свое сообщение о разрешении США на импорт РД-181М

Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко опроверг сообщение о том, что корпорация получила разрешение правительства США на заключение контракта по... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:37

2021-07-21T13:37

2021-07-21T14:05

роскосмос

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь "Роскосмоса" Владимир Устименко опроверг сообщение о том, что корпорация получила разрешение правительства США на заключение контракта по поставкам ракетных двигателей РД-181М. "Во вчерашний пост <...> вкралась досадная опечатка… На самом деле шла речь о разрешении на заключении контракта, данном правительством России", — написал он в Telegram-канале.Ранее власти разрешили "Роскосмосу" провести переговоры о поставках.Россия поставляла в США два двигателя: РД-180 (используется на первой ступени ракеты Atlas-5) и РД-181. По данным НПО "Энергомаш", с 1999 года американские компании получили 122 двигателя РД-180, из которых 93 уже использовано.Последняя партию передали в апреле. В США заявляли РИА Новости, что намерены прекратить эксплуатацию ракет Atlas с РД-180 в середине 2020-х годов. На замену Atlas создается ракета Vulcan с американскими двигателями BE-4 фирмы Blue Origin.РД-181 ставятся на первую ступень ракеты Antares — по две штуки. Всего с 2015 года США получили 22 двигателя, из них 18 уже использовано.

https://ria.ru/20210719/roskosmos-1741799322.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/ssha-1742043418.html

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