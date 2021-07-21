https://ria.ru/20210721/pozhar-1742159031.html

На Сахалине детсадам рекомендовали сократить прогулки из-за смога

На Сахалине детсадам рекомендовали сократить прогулки из-за смога - РИА Новости, 21.07.2021

На Сахалине детсадам рекомендовали сократить прогулки из-за смога

Департамент образования администрации Южно-Сахалинска рекомендовал детским садам сократить время прогулок из-за задымления воздуха, сообщает в среду... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T10:09

2021-07-21T10:09

2021-07-21T10:09

светлана захарова

южно-сахалинск

сахалинская область

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл - РИА Новости. Департамент образования администрации Южно-Сахалинска рекомендовал детским садам сократить время прогулок из-за задымления воздуха, сообщает в среду пресс-служба мэрии."Департамент образования Южно-Сахалинска рекомендовал всем дошкольным учреждениям городского округа сократить продолжительность нахождения воспитанников на улице в связи с задымлением воздуха", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Якутии накрыл Южно-Сахалинск и ещё пять районов острова. Отмечается превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц в воздухе. По данным синоптиков Сахгидромета, ситуация может улучшится к выходным, когда изменится направление хода воздушных масс."Ситуацию мы держим на контроле. Сегодня специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области проведут замеры экстремального загрязнения воздуха. Как только будет выдано заключение: превышает или нет загрязнение допустимых значений, соответствующие структуры примут окончательное решение (о запрете или разрешении прогулок)", - приводит пресс-служба слова директора департамента образования Светланы Захаровой.

https://ria.ru/20210720/pozhar-1741971101.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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светлана захарова, южно-сахалинск, сахалинская область