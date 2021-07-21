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На Сахалине детсадам рекомендовали сократить прогулки из-за смога
На Сахалине детсадам рекомендовали сократить прогулки из-за смога - РИА Новости, 21.07.2021
На Сахалине детсадам рекомендовали сократить прогулки из-за смога
Департамент образования администрации Южно-Сахалинска рекомендовал детским садам сократить время прогулок из-за задымления воздуха, сообщает в среду... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T10:09
2021-07-21T10:09
светлана захарова
южно-сахалинск
сахалинская область
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл - РИА Новости. Департамент образования администрации Южно-Сахалинска рекомендовал детским садам сократить время прогулок из-за задымления воздуха, сообщает в среду пресс-служба мэрии."Департамент образования Южно-Сахалинска рекомендовал всем дошкольным учреждениям городского округа сократить продолжительность нахождения воспитанников на улице в связи с задымлением воздуха", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Якутии накрыл Южно-Сахалинск и ещё пять районов острова. Отмечается превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц в воздухе. По данным синоптиков Сахгидромета, ситуация может улучшится к выходным, когда изменится направление хода воздушных масс."Ситуацию мы держим на контроле. Сегодня специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области проведут замеры экстремального загрязнения воздуха. Как только будет выдано заключение: превышает или нет загрязнение допустимых значений, соответствующие структуры примут окончательное решение (о запрете или разрешении прогулок)", - приводит пресс-служба слова директора департамента образования Светланы Захаровой.
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светлана захарова, южно-сахалинск, сахалинская область
10:09 21.07.2021
 
На Сахалине детсадам рекомендовали сократить прогулки из-за смога

Детсадам Южно-Сахалинска рекомендовано сократить прогулки из-за смога от якутских пожаров

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 июл - РИА Новости. Департамент образования администрации Южно-Сахалинска рекомендовал детским садам сократить время прогулок из-за задымления воздуха, сообщает в среду пресс-служба мэрии.
"Департамент образования Южно-Сахалинска рекомендовал всем дошкольным учреждениям городского округа сократить продолжительность нахождения воспитанников на улице в связи с задымлением воздуха", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что смог от лесных пожаров в Якутии накрыл Южно-Сахалинск и ещё пять районов острова. Отмечается превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц в воздухе. По данным синоптиков Сахгидромета, ситуация может улучшится к выходным, когда изменится направление хода воздушных масс.
"Ситуацию мы держим на контроле. Сегодня специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области проведут замеры экстремального загрязнения воздуха. Как только будет выдано заключение: превышает или нет загрязнение допустимых значений, соответствующие структуры примут окончательное решение (о запрете или разрешении прогулок)", - приводит пресс-служба слова директора департамента образования Светланы Захаровой.
 
Светлана ЗахароваЮжно-СахалинскСахалинская область
 
 
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