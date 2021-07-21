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Бастрыкин поставил на контроль инцидент с избиением сына Стаса Пьехи
Бастрыкин поставил на контроль инцидент с избиением сына Стаса Пьехи - РИА Новости, 21.07.2021
Бастрыкин поставил на контроль инцидент с избиением сына Стаса Пьехи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил при наличии оснований возбудить дело об избиении сына певца Стаса Пьехи в Ленинградской... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T11:44
2021-07-21T11:57
россия
стас пьеха
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил при наличии оснований возбудить дело об избиении сына певца Стаса Пьехи в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ.Бывшая супруга Пьехи Наталия сообщила на своей странице в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке, где они отдыхают. Конфликт, по ее словам, начался из-за детской шалости: после того, как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".В ответ соседка подошла к Пете, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшая на его крики бабушка получила от нее сильный удар по руке, заявила Наталия. После инцидента и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца."По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области проводится проверка. Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребенка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело. Ход и результаты проверки поставлены Александром Бастрыкиным на контроль", - говорится в сообщении.
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россия, стас пьеха, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия
11:44 21.07.2021 (обновлено: 11:57 21.07.2021)
 
Бастрыкин поставил на контроль инцидент с избиением сына Стаса Пьехи

Глава СК Бастрыкин поставил на контроль инцидент с избиением сына Стаса Пьехи

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Стас Пьеха
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил при наличии оснований возбудить дело об избиении сына певца Стаса Пьехи в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ.
Бывшая супруга Пьехи Наталия сообщила на своей странице в Instagram, что ее сына Петю и ее маму "избили средь бела дня" в коттеджном поселке, где они отдыхают. Конфликт, по ее словам, начался из-за детской шалости: после того, как мама соседского ребенка запретила ему общаться с Петей, тот "не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать, и проткнул карандашом их надувной бассейн".
В ответ соседка подошла к Пете, схватила его за руку и швырнула на землю, а прибежавшая на его крики бабушка получила от нее сильный удар по руке, заявила Наталия. После инцидента и ребенка, и бабушку пришлось везти в больницу на обследование с головокружением, гематомами и травмой руки, добавила бывшая жена певца.
"По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области проводится проверка. Глава СК России дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребенка в рамках проверки и при наличии достаточных оснований возбудить по данному факту уголовное дело. Ход и результаты проверки поставлены Александром Бастрыкиным на контроль", - говорится в сообщении.
Певец Стас Пьеха - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
11:17Шоубиз
Прокуратура заинтересовалась инцидентом с сыном Стаса Пьехи
 
РоссияСтас ПьехаСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
 
 
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