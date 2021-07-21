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Онлайн-конференция о подготовке к XVI летним Паралимпийским играм
Онлайн-конференция о подготовке к XVI летним Паралимпийским играм - РИА Новости, 21.07.2021
Онлайн-конференция о подготовке к XVI летним Паралимпийским играм
22 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке российской команды к XVI Паралимпийским летним играм в г. Токио (Япония).
2021-07-21T12:03
2021-07-21T12:03
анонсы
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Задать вопросУчастники:- вице-президент Паралимпийского комитета России, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга СЕМЕНОВА;- шеф миссии Паралимпийской команды России на XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио (Япония), председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел РОЖКОВ;- заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес БАЙСУЛТАНОВ;- генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей СТРОКИН;- генеральный директор ООО "УК "Форвард"" Виталий ЦЫГАНКОВ;- старший тренер паралимпийской сборной команды России по плаванию Юрий НАЗАРЕНКО;- старший тренер сборной команды России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Виктор САПУНОВ;- старший тренер сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Олег КОСТЮЧЕНКО;- спортсмены-члены паралимпийской делегации России на Играх в Токио.Соревнования пройдут в г. Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября. В ходе онлайн-конференции будет представлена информация о составе Паралимпийской команды России, проведении заключительных тренировочных мероприятий и об экипировке и др.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:03 21.07.2021
 

Онлайн-конференция о подготовке к XVI летним Паралимпийским играм

Читать ria.ru в
22 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке российской команды к XVI Паралимпийским летним играм в г. Токио (Япония).
Задать вопрос

Участники:
- вице-президент Паралимпийского комитета России, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга СЕМЕНОВА;
- шеф миссии Паралимпийской команды России на XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио (Япония), председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел РОЖКОВ;
- заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес БАЙСУЛТАНОВ;
- генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей СТРОКИН;
- генеральный директор ООО "УК "Форвард"" Виталий ЦЫГАНКОВ;
- старший тренер паралимпийской сборной команды России по плаванию Юрий НАЗАРЕНКО;
- старший тренер сборной команды России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Виктор САПУНОВ;
- старший тренер сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Олег КОСТЮЧЕНКО;
- спортсмены-члены паралимпийской делегации России на Играх в Токио.

Соревнования пройдут в г. Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября. В ходе онлайн-конференции будет представлена информация о составе Паралимпийской команды России, проведении заключительных тренировочных мероприятий и об экипировке и др.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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