https://ria.ru/20210721/paralimpiyskie-igry-1742178749.html

Онлайн-конференция о подготовке к XVI летним Паралимпийским играм

Онлайн-конференция о подготовке к XVI летним Паралимпийским играм - РИА Новости, 21.07.2021

Онлайн-конференция о подготовке к XVI летним Паралимпийским играм

22 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке российской команды к XVI Паралимпийским летним играм в г. Токио (Япония).

2021-07-21T12:03

2021-07-21T12:03

2021-07-21T12:03

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Задать вопросУчастники:- вице-президент Паралимпийского комитета России, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга СЕМЕНОВА;- шеф миссии Паралимпийской команды России на XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио (Япония), председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел РОЖКОВ;- заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес БАЙСУЛТАНОВ;- генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей СТРОКИН;- генеральный директор ООО "УК "Форвард"" Виталий ЦЫГАНКОВ;- старший тренер паралимпийской сборной команды России по плаванию Юрий НАЗАРЕНКО;- старший тренер сборной команды России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Виктор САПУНОВ;- старший тренер сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Олег КОСТЮЧЕНКО;- спортсмены-члены паралимпийской делегации России на Играх в Токио.Соревнования пройдут в г. Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября. В ходе онлайн-конференции будет представлена информация о составе Паралимпийской команды России, проведении заключительных тренировочных мероприятий и об экипировке и др.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы