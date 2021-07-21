Онлайн-конференция о подготовке к XVI летним Паралимпийским играм
22 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная подготовке российской команды к XVI Паралимпийским летним играм в г. Токио (Япония).
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Участники:
- вице-президент Паралимпийского комитета России, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга СЕМЕНОВА;
- шеф миссии Паралимпийской команды России на XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио (Япония), председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел РОЖКОВ;
- заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес БАЙСУЛТАНОВ;
- генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей СТРОКИН;
- генеральный директор ООО "УК "Форвард"" Виталий ЦЫГАНКОВ;
- старший тренер паралимпийской сборной команды России по плаванию Юрий НАЗАРЕНКО;
- старший тренер сборной команды России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Виктор САПУНОВ;
- старший тренер сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Олег КОСТЮЧЕНКО;
- спортсмены-члены паралимпийской делегации России на Играх в Токио.
Соревнования пройдут в г. Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября. В ходе онлайн-конференции будет представлена информация о составе Паралимпийской команды России, проведении заключительных тренировочных мероприятий и об экипировке и др.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- вице-президент Паралимпийского комитета России, 3-кратная чемпионка Паралимпийских игр Ольга СЕМЕНОВА;
- шеф миссии Паралимпийской команды России на XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио (Япония), председатель Исполкома, первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел РОЖКОВ;
- заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес БАЙСУЛТАНОВ;
- генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, пятикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей СТРОКИН;
- генеральный директор ООО "УК "Форвард"" Виталий ЦЫГАНКОВ;
- старший тренер паралимпийской сборной команды России по плаванию Юрий НАЗАРЕНКО;
- старший тренер сборной команды России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Виктор САПУНОВ;
- старший тренер сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Олег КОСТЮЧЕНКО;
- спортсмены-члены паралимпийской делегации России на Играх в Токио.
Соревнования пройдут в г. Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября. В ходе онлайн-конференции будет представлена информация о составе Паралимпийской команды России, проведении заключительных тренировочных мероприятий и об экипировке и др.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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