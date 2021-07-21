Видеомост Москва - Буэнос-Айрес об экономическом сотрудничестве
27 июля в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва - Буэнос-Айрес на тему: "Экономическое сотрудничество во время пандемии: вызовы и риски для России и Аргентины".
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Участники в Москве:
- директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ;
- исполнительный директор - заместитель председателя Совета предпринимателей Россия - Аргентина Александр ШАРАБАЙКО;
- начальник отдела Аргентины, Парагвая и Уругвая Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей РЕЩИКОВ.
В Буэнос-Айресе:
- экс-министр иностранных дел Аргентины, экс-председатель Парламентской ассамблеи МЕРКОСУР (ПАРЛАСУР) Хорхе ТАЙАНА;
- специалист по международным отношениям, глава Кабинета советников вице-президента Парламентской ассамблеи МЕРКОСУР (ПАРЛАСУР), советник по международным вопросам главы администрации провинции Буэнос-Айрес Марсело БРИГНОНИ;
- адвокат и политолог, преподаватель магистерской программы по российской политической мысли Университета Буэнос-Айреса Мариан ГОМЕС.
В условиях пандемии наблюдается определенный спад в отношениях России и Аргентины с позиции экономических показателей. Однако эксперты отмечают, что Москва и Буэнос-Айрес обладают огромным потенциалом и реальными условиями для дальнейшего наращивания и укрепления партнерства. Есть ли возможность преодолеть негативные последствия пандемии – падение товарооборота на 25%, рост инфляции и снижение ВВП? Как сильно пауза в инвестиционных проектах может отразиться на экономическом климате двух государств? Какие самые перспективные направления сотрудничества? Какое влияние может оказать политика новой администрации США и укрепление позиции Китая в латиноамериканском регионе на российско-аргентинское партнерство?
Видеомост организован информационным агентством и радио Sputnik и аргентинским информационным агентством Télam.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Москве:
- директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ;
- исполнительный директор - заместитель председателя Совета предпринимателей Россия - Аргентина Александр ШАРАБАЙКО;
- начальник отдела Аргентины, Парагвая и Уругвая Латиноамериканского департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей РЕЩИКОВ.
В Буэнос-Айресе:
- экс-министр иностранных дел Аргентины, экс-председатель Парламентской ассамблеи МЕРКОСУР (ПАРЛАСУР) Хорхе ТАЙАНА;
- специалист по международным отношениям, глава Кабинета советников вице-президента Парламентской ассамблеи МЕРКОСУР (ПАРЛАСУР), советник по международным вопросам главы администрации провинции Буэнос-Айрес Марсело БРИГНОНИ;
- адвокат и политолог, преподаватель магистерской программы по российской политической мысли Университета Буэнос-Айреса Мариан ГОМЕС.
В условиях пандемии наблюдается определенный спад в отношениях России и Аргентины с позиции экономических показателей. Однако эксперты отмечают, что Москва и Буэнос-Айрес обладают огромным потенциалом и реальными условиями для дальнейшего наращивания и укрепления партнерства. Есть ли возможность преодолеть негативные последствия пандемии – падение товарооборота на 25%, рост инфляции и снижение ВВП? Как сильно пауза в инвестиционных проектах может отразиться на экономическом климате двух государств? Какие самые перспективные направления сотрудничества? Какое влияние может оказать политика новой администрации США и укрепление позиции Китая в латиноамериканском регионе на российско-аргентинское партнерство?
Видеомост организован информационным агентством и радио Sputnik и аргентинским информационным агентством Télam.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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