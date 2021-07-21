https://ria.ru/20210721/maks-2021-1742150074.html
В ФСВТС оценили перспективы подписания новых контрактов на МАКС-2021
В ФСВТС оценили перспективы подписания новых контрактов на МАКС-2021 - РИА Новости, 21.07.2021
В ФСВТС оценили перспективы подписания новых контрактов на МАКС-2021
Новые экспортные контракты на поставку российской военной авиатехники за рубеж могут быть подписаны на выставке МАКС-2021, заявил журналистам в среду директор... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T09:11
2021-07-21T09:11
2021-07-21T09:11
макс-2021
россия
дмитрий шугаев
авиасалон макс
жуковский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741978386_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_6a34ec04c09bf1de2696aef1fd90d3ec.jpg
ЖУКОВСКИЙ, 21 июл - РИА Новости. Новые экспортные контракты на поставку российской военной авиатехники за рубеж могут быть подписаны на выставке МАКС-2021, заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."Мы как авиационная держава на сегодняшний день подтверждаем своё присутствие и не стоим на месте. Тому подтверждение - многочисленные авиационные контракты, достигнутые и заключённые в прошлых годах, и надеюсь, что эти контракты будут заключены и в этом году и, возможно, и на МАКС-2021", - сказал он.Шугаев отметил, что авиационная техника традиционно занимает первое место в портфеле оружейных заказов РФ. Так, в 2020 году поставки самолетов и вертолетов заняли 50% от общего объема российского оружейного экспорта.Выставка проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.В работе МАКС-2021 планирует принять участие в очном и дистанционном форматах 291 зарубежная компания из 56 стран, причем 89 экспонентов будут представлены непосредственно на площадке салона.
https://ria.ru/20210721/mig-35-1742125818.html
https://ria.ru/20210720/checkmate-1742105149.html
россия
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741978386_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_dd1492449bec4ed5a156bee87757bded.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макс-2021, россия, дмитрий шугаев, авиасалон макс, жуковский, в мире
В ФСВТС оценили перспективы подписания новых контрактов на МАКС-2021
Глава ФСВТС Шугаев: новые контракты на поставку авиатехники за рубеж могут подписать на МАКС-2021