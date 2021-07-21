https://ria.ru/20210721/maks-2021-1742150074.html

В ФСВТС оценили перспективы подписания новых контрактов на МАКС-2021

В ФСВТС оценили перспективы подписания новых контрактов на МАКС-2021 - РИА Новости, 21.07.2021

В ФСВТС оценили перспективы подписания новых контрактов на МАКС-2021

Новые экспортные контракты на поставку российской военной авиатехники за рубеж могут быть подписаны на выставке МАКС-2021, заявил журналистам в среду директор... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T09:11

2021-07-21T09:11

2021-07-21T09:11

макс-2021

россия

дмитрий шугаев

авиасалон макс

жуковский

в мире

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ЖУКОВСКИЙ, 21 июл - РИА Новости. Новые экспортные контракты на поставку российской военной авиатехники за рубеж могут быть подписаны на выставке МАКС-2021, заявил журналистам в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев."Мы как авиационная держава на сегодняшний день подтверждаем своё присутствие и не стоим на месте. Тому подтверждение - многочисленные авиационные контракты, достигнутые и заключённые в прошлых годах, и надеюсь, что эти контракты будут заключены и в этом году и, возможно, и на МАКС-2021", - сказал он.Шугаев отметил, что авиационная техника традиционно занимает первое место в портфеле оружейных заказов РФ. Так, в 2020 году поставки самолетов и вертолетов заняли 50% от общего объема российского оружейного экспорта.Выставка проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.В работе МАКС-2021 планирует принять участие в очном и дистанционном форматах 291 зарубежная компания из 56 стран, причем 89 экспонентов будут представлены непосредственно на площадке салона.

https://ria.ru/20210721/mig-35-1742125818.html

https://ria.ru/20210720/checkmate-1742105149.html

россия

жуковский

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макс-2021, россия, дмитрий шугаев, авиасалон макс, жуковский, в мире