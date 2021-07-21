https://ria.ru/20210721/koronavirus-1742174579.html

В Москве за сутки госпитализировали 1297 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1297 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1297 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1 297 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 579 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:41

2021-07-21T11:41

2021-07-21T11:42

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коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 297 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 579 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 3 254 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 297 человек. На ИВЛ находится 579 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 8 006 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 304 958. Также сообщается, что за сутки в столице скончались 104 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210720/polyn-1742056841.html

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2021

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