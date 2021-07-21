https://ria.ru/20210721/gaz-1742167947.html

В Ингушетии трое взрослых и двое детей отравились угарным газом

В Ингушетии трое взрослых и двое детей отравились угарным газом - РИА Новости, 21.07.2021

В Ингушетии трое взрослых и двое детей отравились угарным газом

Семья из пяти человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в квартире многоэтажного дома в Магасе, сообщает ГУ МЧС РФ по Ингушетии. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:09

2021-07-21T11:09

2021-07-21T11:09

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магас

происшествия

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НАЛЬЧИК, 21 июл – РИА Новости. Семья из пяти человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в квартире многоэтажного дома в Магасе, сообщает ГУ МЧС РФ по Ингушетии."В ночь на среду поступило сообщение, что на улице Чахкиева в Магасе произошло отравление угарным газом. Пострадали пять человек, в том числе двое детей, жертв нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницы, их состояние удовлетворительное.Региональная прокуратура уточнила, что пострадали дети 2009 и 2011 годов рождения."Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал по факту отравления проверку. В ходе нее будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - подчеркивает надзорное ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/gelendzhik-1741835887.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/gaz-1739670039.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магас, происшествия