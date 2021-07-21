ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения
Народная милиция ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Военные учения украинской армии в Донецкой области
ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее Народная милиция заявляла, что разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков у подконтрольной Киеву Новозвановки.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер (по перемирию – ред.) противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи жилых домов подконтрольного Киеву города Попасная, а также вблизи села Воздвиженка.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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