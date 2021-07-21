https://ria.ru/20210721/bronetekhnika-1742169511.html

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения - РИА Новости, 21.07.2021

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:19

2021-07-21T11:19

2021-07-21T11:19

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ЛУГАНСК, 21 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Ранее Народная милиция заявляла, что разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков у подконтрольной Киеву Новозвановки.По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику украинских силовиков вблизи жилых домов подконтрольного Киеву города Попасная, а также вблизи села Воздвиженка."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - уточнил представитель пресс-службы.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210720/kazak-1742057240.html

https://ria.ru/20210712/donbass-1740967466.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, в мире