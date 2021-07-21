11:05 21.07.2021 (обновлено: 11:17 21.07.2021)
В Белоруссии предложили ввести должность омбудсмена
Конституционная комиссия предложила ввести в Белоруссии институт уполномоченного по правам человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГерб Белоруссии на здании БГПУ им. М. Танка в Минске
МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Конституционная комиссия Белоруссии предлагает ввести в республике институт уполномоченного по правам человека, заявил глава комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.
В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии, на котором представлены предложения для президента.
"Раздел "Прокуратура. Комитет государственного контроля" - включить в указанный раздел (конституции - ред.) главу об уполномоченном по правам человека с определением его конституционного статуса, порядка назначения и основных полномочий. Таким образом, вводится новый правозащитный институт в целях дополнительной гарантии защиты прав и свобод человека для эффективной связи между гражданами и властью в правозащитной сфере", - сказал Миклашевич на заседании.
В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.