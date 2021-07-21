https://ria.ru/20210721/belorussiya-1742167510.html

В Белоруссии предложили ввести должность омбудсмена

В Белоруссии предложили ввести должность омбудсмена - РИА Новости, 21.07.2021

В Белоруссии предложили ввести должность омбудсмена

Конституционная комиссия Белоруссии предлагает ввести в республике институт уполномоченного по правам человека, заявил глава комиссии, председатель... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T11:05

2021-07-21T11:05

2021-07-21T11:17

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576271554_0:128:2561:1568_1920x0_80_0_0_42c4872a5e2d936ae821d7ed98124b3e.jpg

МИНСК, 21 июл - РИА Новости. Конституционная комиссия Белоруссии предлагает ввести в республике институт уполномоченного по правам человека, заявил глава комиссии, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.В среду в Минске проходит заключительное заседание конституционной комиссии, на котором представлены предложения для президента.В Белоруссии готовится проект новой конституции. Планируется, что он будет вынесен на республиканский референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона должен быть до конца 2021 года. Президент Александр Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается выработкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.В частности, среди предложений - наделить Всебелорусское народное собрание правом объявлять импичмент президенту в случае совершения им государственной измены или иного тяжкого преступления. Статус ВНС как высшего представительного органа народовластия планируется закрепить в конституции. Кроме того, комиссия считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.

https://ria.ru/20210721/belorussiya-1742167166.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире