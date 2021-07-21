Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210721/azarov-1742123439.html
Азаров ответил пословицей украинцам, мечтающим о распаде России
Азаров ответил пословицей украинцам, мечтающим о распаде России - РИА Новости, 21.07.2021
Азаров ответил пословицей украинцам, мечтающим о распаде России
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne посоветовал украинцам не ждать распада России. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T02:40
2021-07-21T11:22
евросоюз
россия
николай азаров (политик)
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Азаров пословицей ответил на мечты украинцев о распаде России
https://cdn21.img.ria.ru/images/150933/73/1509337305_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2aefbda21bf032df0432f11c6eec8502.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne посоветовал украинцам не ждать распада России.По его мнению, такие мысли приходят в голову лишь недалеким людям.В то же время экс-премьер порекомендовал политикам в Киеве думать о том, как "самим не распасться", пояснив, что Украина может развиваться лишь вместе с Россией.Азаров подчеркнул, что причиной конфликта между странами стал госпереворот и приход к власти руководства, которое Украину в плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву.
https://ria.ru/20210717/raspad-1741688860.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150933/73/1509337305_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_d96410077797672cb18d72e44fab9494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, россия, николай азаров (политик), киев, украина, в мире
02:40 21.07.2021 (обновлено: 11:22 21.07.2021)
 
Азаров ответил пословицей украинцам, мечтающим о распаде России

Бывший премьер-министр Украины Азаров ответил пословицей украинцам, мечтающим о распаде России

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада "Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne посоветовал украинцам не ждать распада России.
По его мнению, такие мысли приходят в голову лишь недалеким людям.
"Есть хорошая пословица на этот счет: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется". Никуда она не распадется, — отметил Азаров.
В то же время экс-премьер порекомендовал политикам в Киеве думать о том, как "самим не распасться", пояснив, что Украина может развиваться лишь вместе с Россией.

"При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. <...> На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны", — пояснил политик.

Азаров подчеркнул, что причиной конфликта между странами стал госпереворот и приход к власти руководства, которое Украину в плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву.
Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 18:48
На Украине описали сценарий распада страны осенью
 
ЕвросоюзРоссияНиколай Азаров (политик)КиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
15:40Госдума направила в ПА ОДКБ материалы по вмешательству Запада в выборы
15:37В России составили рейтинг самых чистых регионов
15:36Ученые выяснили, какие животные восприимчивы к коронавирусу
15:35Лукашенко отверг обвинения в принудительной посадке самолета Ryanair
15:33"Больше детей — больше денег": в РПЦ предложили реформу выплат семьям
15:22Вирусолог усомнился в эффективности полыни при лечении COVID-19
15:22В Улан-Удэ спасли от истощения трех котят манула
15:20Эксперт рассказал о последствиях для Израиля из-за программы Pegasus
15:20В Татарстане из реки достали машину с телами двух мужчин
15:17Лукашенко назвал Россию основным партнером Белоруссии
15:17Жителя Курской области задержали с партией наркотиков на пути в Сочи
15:17В ОНК заявили о переводе Галявиева в психиатрическую больницу в СИЗО-2
15:14Эрдоган рассказал о ситуации с COVID-19 в Турции
15:14В Samsung назвали дату презентации своих новых смартфонов
15:13Сенатор: число участвующих в программе кешбэка лагерей серьезно выросло
15:12Пропавшую в тульском лесу 84-летнюю женщину нашли живой
15:08Запад провалился с "цветной революцией" в Белоруссии, заявил Лукашенко
15:07В Хабаровске семьям погибших пожарных в ДТП выплатят по 3 миллиона рублей
15:06СК попросил арестовать разбогатевшего воронежского полицейского
Лента новостейМолния