https://ria.ru/20210721/azarov-1742123439.html

Азаров ответил пословицей украинцам, мечтающим о распаде России

Азаров ответил пословицей украинцам, мечтающим о распаде России - РИА Новости, 21.07.2021

Азаров ответил пословицей украинцам, мечтающим о распаде России

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne посоветовал украинцам не ждать распада России. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T02:40

2021-07-21T02:40

2021-07-21T11:22

евросоюз

россия

николай азаров (политик)

киев

украина

в мире

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Азаров пословицей ответил на мечты украинцев о распаде России

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne посоветовал украинцам не ждать распада России.По его мнению, такие мысли приходят в голову лишь недалеким людям.В то же время экс-премьер порекомендовал политикам в Киеве думать о том, как "самим не распасться", пояснив, что Украина может развиваться лишь вместе с Россией.Азаров подчеркнул, что причиной конфликта между странами стал госпереворот и приход к власти руководства, которое Украину в плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву.

https://ria.ru/20210717/raspad-1741688860.html

россия

киев

украина

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евросоюз, россия, николай азаров (политик), киев, украина, в мире