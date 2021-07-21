02:40 21.07.2021 (обновлено: 11:22 21.07.2021)
Азаров ответил пословицей украинцам, мечтающим о распаде России
Бывший премьер-министр Украины Азаров ответил пословицей украинцам, мечтающим о распаде России
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада "Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год" в пресс-центре МИА "Россия сегодня". 22 ноября 2017
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала NewsOne посоветовал украинцам не ждать распада России.
По его мнению, такие мысли приходят в голову лишь недалеким людям.
"Есть хорошая пословица на этот счет: "Это дураком надо быть, чтобы строить свою политику на ожидании того, когда тысячелетняя Россия распадется". Никуда она не распадется, — отметил Азаров.
"При тех антироссийских настроениях у Украины будущего нет. <...> На западе Европейского союза мы абсолютно не нужны", — пояснил политик.
Азаров подчеркнул, что причиной конфликта между странами стал госпереворот и приход к власти руководства, которое Украину в плацдарм для нападения на Россию, что в итоге вредит самому Киеву.
17 июля, 18:48На Украине описали сценарий распада страны осенью