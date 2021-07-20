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Владелец раскрыл затраты на содержание комплекса "Морской старт"
Владелец раскрыл затраты на содержание комплекса "Морской старт" - РИА Новости, 20.07.2021
Владелец раскрыл затраты на содержание комплекса "Морской старт"
Содержание ракетно-космического комплекса "Морской старт" на стоянке в Приморье обходится более чем в 1 миллион долларов в месяц, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T01:18
2021-07-20T01:24
россия
владислав филев
евгений елин
юрий борисов (вице-премьер)
союз
s7 airlines
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Содержание ракетно-космического комплекса "Морской старт" на стоянке в Приморье обходится более чем в 1 миллион долларов в месяц, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-владельца комплекса - "С7 Космические транспортные системы" ("дочка" авиакомпании S7) Евгений Елин."Мы тратим большие деньги - это больше миллиона долларов в месяц уходит. Это надо содержать, это сложные, особо опасные объекты. Мы содержим команды, мы платим за стоянку, мы платим за инженерное обеспечение. Это достаточно большие затраты, притом берем мы это все из авиакомпании", - сказал он.Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2009 году он пережил банкротство и реорганизацию. В 2014 году из-за событий на Украине, где изготавливались ракеты "Зенит" для стартов с плавучего космодрома, проект после 36 пусков был приостановлен. В 2016 году S7 Group купила имущественный комплекс проекта "Морской старт" - сборочно-командное судно Sea Launch Commander и подвижную стартовую платформу Odyssey.В марте 2020 года комплекс был перевезен в порт Славянка в Приморье. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для продолжения пусков с 2024 года.В августе вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.Пока непонятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Ранее S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, Борисов - в 35 миллиардов, а "Росатом" - в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.Непонятна также ситуация с ракетой для комплекса. Ранее с него запускалась производимая на Украине ракета "Зенит" среднего класса, но с 2014 года ее производство приостановлено. На замену "Роскосмос" предлагает ракету "Союз-5" среднего класса, а S7 ведет разработку собственной ракеты легкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса.
https://ria.ru/20210607/rogozin-1735972586.html
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россия, владислав филев, евгений елин, юрий борисов (вице-премьер), союз, s7 airlines, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, экономика
01:18 20.07.2021 (обновлено: 01:24 20.07.2021)
 
Владелец раскрыл затраты на содержание комплекса "Морской старт"

Глава S7 Space Елин оценил затраты на содержание "Морского старта" в один миллион долларов

© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : S7 space
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Содержание ракетно-космического комплекса "Морской старт" на стоянке в Приморье обходится более чем в 1 миллион долларов в месяц, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-владельца комплекса - "С7 Космические транспортные системы" ("дочка" авиакомпании S7) Евгений Елин.
"Мы тратим большие деньги - это больше миллиона долларов в месяц уходит. Это надо содержать, это сложные, особо опасные объекты. Мы содержим команды, мы платим за стоянку, мы платим за инженерное обеспечение. Это достаточно большие затраты, притом берем мы это все из авиакомпании", - сказал он.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2009 году он пережил банкротство и реорганизацию. В 2014 году из-за событий на Украине, где изготавливались ракеты "Зенит" для стартов с плавучего космодрома, проект после 36 пусков был приостановлен. В 2016 году S7 Group купила имущественный комплекс проекта "Морской старт" - сборочно-командное судно Sea Launch Commander и подвижную стартовую платформу Odyssey.
В марте 2020 года комплекс был перевезен в порт Славянка в Приморье. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для продолжения пусков с 2024 года.
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Пока непонятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Ранее S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, Борисов - в 35 миллиардов, а "Росатом" - в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.
Непонятна также ситуация с ракетой для комплекса. Ранее с него запускалась производимая на Украине ракета "Зенит" среднего класса, но с 2014 года ее производство приостановлено. На замену "Роскосмос" предлагает ракету "Союз-5" среднего класса, а S7 ведет разработку собственной ракеты легкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса.
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РоссияВладислав ФилевЕвгений ЕлинЮрий Борисов (вице-премьер)СоюзS7 AirlinesГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"УкраинаЭкономика
 
 
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