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Служба санитарной авиации получит 66 вертолетов до конца 2022 года

Служба санитарной авиации получит 66 вертолетов до конца 2022 года - РИА Новости, 20.07.2021

Служба санитарной авиации получит 66 вертолетов до конца 2022 года

"Вертолеты России" (входят в "Ростех") передадут до конца 2022 года 66 вертолетов для Национальной службы санитарной авиации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T20:08

2021-07-20T20:08

2021-07-20T20:08

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл — РИА Новости. "Вертолеты России" (входят в "Ростех") передадут до конца 2022 года 66 вертолетов для Национальной службы санитарной авиации, сообщили в пресс-службе госкорпорации.Холдинг "Вертолеты России" передает во вторник "ПСБ Лизинг" первый медицинский вертолет Ми-8МТВ-1 для Национальной службы санитарной авиации (НССА) в ходе авиасалона МАКС-2021.АО "Национальная служба санитарной авиации" создано в 2017 году по инициативе "Ростеха" в качестве "гарантирующего поставщика" единой системы санитарной авиации России, сообщается на сайте НССА. Служба оказывает круглосуточную помощь по единому номеру "112"."Для группы ПСБ поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является одним из ключевых приоритетов деятельности. С помощью этой лизинговой сделки Национальная служба санитарной авиации увеличит парк авиационной техники и сможет расширить географию своего присутствия, что будет способствовать развитию всей системы санитарной авиации страны. Нельзя переоценить и социальную составляющую этого сотрудничества: вертолеты НССА несут круглосуточное дежурство в самых труднодоступных регионах России, ежедневно помогая спасать жизни людей", - отметил на церемонии передачи председатель ПСБ Петр Фрадков.

https://ria.ru/20210625/tsentr-1738589386.html

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россия, псб (банк псб), петр фрадков, вертолеты россии, ростех, новости компаний - экономика