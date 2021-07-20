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Служба санитарной авиации получит 66 вертолетов до конца 2022 года
Служба санитарной авиации получит 66 вертолетов до конца 2022 года - РИА Новости, 20.07.2021
Служба санитарной авиации получит 66 вертолетов до конца 2022 года
"Вертолеты России" (входят в "Ростех") передадут до конца 2022 года 66 вертолетов для Национальной службы санитарной авиации, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T20:08
2021-07-20T20:08
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
вертолеты россии
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новости компаний - экономика
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл — РИА Новости. "Вертолеты России" (входят в "Ростех") передадут до конца 2022 года 66 вертолетов для Национальной службы санитарной авиации, сообщили в пресс-службе госкорпорации.Холдинг "Вертолеты России" передает во вторник "ПСБ Лизинг" первый медицинский вертолет Ми-8МТВ-1 для Национальной службы санитарной авиации (НССА) в ходе авиасалона МАКС-2021.АО "Национальная служба санитарной авиации" создано в 2017 году по инициативе "Ростеха" в качестве "гарантирующего поставщика" единой системы санитарной авиации России, сообщается на сайте НССА. Служба оказывает круглосуточную помощь по единому номеру "112"."Для группы ПСБ поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является одним из ключевых приоритетов деятельности. С помощью этой лизинговой сделки Национальная служба санитарной авиации увеличит парк авиационной техники и сможет расширить географию своего присутствия, что будет способствовать развитию всей системы санитарной авиации страны. Нельзя переоценить и социальную составляющую этого сотрудничества: вертолеты НССА несут круглосуточное дежурство в самых труднодоступных регионах России, ежедневно помогая спасать жизни людей", - отметил на церемонии передачи председатель ПСБ Петр Фрадков.
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россия, псб (банк псб), петр фрадков, вертолеты россии, ростех, новости компаний - экономика
20:08 20.07.2021
 

Служба санитарной авиации получит 66 вертолетов до конца 2022 года

© РИА Новости / POOL/Сергей Карпухин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8МТВ-1С специального летного отряда "Россия"
Вертолет Ми-8МТВ-1С специального летного отряда Россия - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / POOL/Сергей Карпухин
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл — РИА Новости. "Вертолеты России" (входят в "Ростех") передадут до конца 2022 года 66 вертолетов для Национальной службы санитарной авиации, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Холдинг "Вертолеты России" передает во вторник "ПСБ Лизинг" первый медицинский вертолет Ми-8МТВ-1 для Национальной службы санитарной авиации (НССА) в ходе авиасалона МАКС-2021.
"До конца 2022 года через компанию "ПСБ Лизинг" будет поставлено еще 65 санитарных вертолетов: 28 Ми-8МТВ-1 и 37 "Ансатов". Общая стоимость сделки на поставку 66 машин составляет 28 миллиардов рублей. Срок лизинга – 15 лет", - говорится в сообщении.
АО "Национальная служба санитарной авиации" создано в 2017 году по инициативе "Ростеха" в качестве "гарантирующего поставщика" единой системы санитарной авиации России, сообщается на сайте НССА. Служба оказывает круглосуточную помощь по единому номеру "112".
"Для группы ПСБ поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является одним из ключевых приоритетов деятельности. С помощью этой лизинговой сделки Национальная служба санитарной авиации увеличит парк авиационной техники и сможет расширить географию своего присутствия, что будет способствовать развитию всей системы санитарной авиации страны. Нельзя переоценить и социальную составляющую этого сотрудничества: вертолеты НССА несут круглосуточное дежурство в самых труднодоступных регионах России, ежедневно помогая спасать жизни людей", - отметил на церемонии передачи председатель ПСБ Петр Фрадков.
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РоссияПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковВертолеты РоссииРостехНовости компаний - Экономика
 
 
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