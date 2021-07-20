https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1742075970.html

Жириновский спрогнозировал жесткие меры для противников вакцинации

Жириновский спрогнозировал жесткие меры для противников вакцинации - РИА Новости, 20.07.2021

Жириновский спрогнозировал жесткие меры для противников вакцинации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал жесткие меры для россиян, которые не делают прививку от коронавируса. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:27

2021-07-20T17:27

2021-07-20T17:27

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский спрогнозировал жесткие меры для россиян, которые не делают прививку от коронавируса."Осенью нас ждут более тяжелые меры. Я даю прогноз. Вот пример. Людей, которые отказываются делать прививку, не будут увольнять. Но вот учительницу, которая не привилась, ей предложат работать уборщицей в этой же школе - с сохранением зарплаты. Если врач не хочет делать прививку, главврач не допустит его работать с больными, а отправит санитаром в морг, с сохранением зарплаты. И так повсеместно. У начальников есть масса возможностей, чтобы людей изолировать", - заявил лидер либерал-демократов в эфире "России 24".Также он призвал ЦИК не регистрировать на парламентские выборы осенью партии, которые выступают против вакцинации."Это заболевание (коронавирус) действует разрушающе на весь организм… Лица, которые отговаривают от прививок, совершают преступление… Правительству надо осенью внести законопроект об уголовной ответственности за это… С меня берите пример, я четыре укола за год сделал. Мы хотим наказать тех, кто хочет на вас воздействовать отрицательно", - сказал Жириновский.

https://ria.ru/20210720/vaktsina-1742048955.html

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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, лдпр, владимир жириновский, общество