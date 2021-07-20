Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/vaktsinatsiya-1741968182.html
В Туве ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей
В Туве ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей - РИА Новости, 20.07.2021
В Туве ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей
Главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных групп населения, сообщает... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:54
2021-07-20T16:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных групп населения, сообщает пресс-служба главы республики.Решение принято на фоне ухудшающейся ситуации с заражением коронавирусом. Салчак отметила, что в республике низкий охват вакцинирования среди работников сфер, в которых наиболее высок риск заражения. Поэтому, по ее словам, прививки должны сделать не менее 60 процентов от общей численности сотрудников каждой из таких организаций. Речь идет о медицинских и образовательных учреждениях, оздоровительных лагерях, предприятиях социальной сферы, культуры, досуга, спорта, торговли, общепита, сферы услуг, ЖКХ и энергетики. Кроме того, вакцинацию должны пройти студенты и люди старше 65 лет.На прошлой неделе в Туве усилили противоэпидемиологические меры: жителям республики запрещено передвигаться без производственной необходимости, дети могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Не работают турагентства, вещевые рынки и ярмарки, салоны красоты, бани, закрыты парки и игровые зоны, а также многие другие организации.Продолжают работу магазины с товарами первой необходимости, аптеки и салоны сотовой связи.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_c9969f8bea2f1a462d018e3717216c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
08:54 20.07.2021 (обновлено: 16:11 20.07.2021)
 
В Туве ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей

В Туве ввели обязательную вакцинацию для студентов и жителей старше 65 лет

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных групп населения, сообщает пресс-служба главы республики.
Решение принято на фоне ухудшающейся ситуации с заражением коронавирусом.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
Салчак отметила, что в республике низкий охват вакцинирования среди работников сфер, в которых наиболее высок риск заражения. Поэтому, по ее словам, прививки должны сделать не менее 60 процентов от общей численности сотрудников каждой из таких организаций. Речь идет о медицинских и образовательных учреждениях, оздоровительных лагерях, предприятиях социальной сферы, культуры, досуга, спорта, торговли, общепита, сферы услуг, ЖКХ и энергетики. Кроме того, вакцинацию должны пройти студенты и люди старше 65 лет.
На прошлой неделе в Туве усилили противоэпидемиологические меры: жителям республики запрещено передвигаться без производственной необходимости, дети могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Не работают турагентства, вещевые рынки и ярмарки, салоны красоты, бани, закрыты парки и игровые зоны, а также многие другие организации.
Продолжают работу магазины с товарами первой необходимости, аптеки и салоны сотовой связи.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17Губернатор Колымы пообещал повысить зарплаты в регионе
08:10Искусственные дожди вызвали в трех районах Якутии, где горят леса
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
Лента новостейМолния