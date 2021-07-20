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В Туве ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей

В Туве ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей - РИА Новости, 20.07.2021

В Туве ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей

Главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных групп населения, сообщает... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T08:54

2021-07-20T08:54

2021-07-20T16:11

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КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных групп населения, сообщает пресс-служба главы республики.Решение принято на фоне ухудшающейся ситуации с заражением коронавирусом. Салчак отметила, что в республике низкий охват вакцинирования среди работников сфер, в которых наиболее высок риск заражения. Поэтому, по ее словам, прививки должны сделать не менее 60 процентов от общей численности сотрудников каждой из таких организаций. Речь идет о медицинских и образовательных учреждениях, оздоровительных лагерях, предприятиях социальной сферы, культуры, досуга, спорта, торговли, общепита, сферы услуг, ЖКХ и энергетики. Кроме того, вакцинацию должны пройти студенты и люди старше 65 лет.На прошлой неделе в Туве усилили противоэпидемиологические меры: жителям республики запрещено передвигаться без производственной необходимости, дети могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Не работают турагентства, вещевые рынки и ярмарки, салоны красоты, бани, закрыты парки и игровые зоны, а также многие другие организации.Продолжают работу магазины с товарами первой необходимости, аптеки и салоны сотовой связи.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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