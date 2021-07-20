https://ria.ru/20210720/ubiystvo-1741977289.html

В Смоленской области военнослужащего заподозрили в убийстве

В Смоленской области военнослужащего заподозрили в убийстве - РИА Новости, 20.07.2021

В Смоленской области военнослужащего заподозрили в убийстве

Военнослужащий подозревается в убийстве жителя города Ельня Смоленской области, сообщает Главное военное следственное управление СК России. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:11

2021-07-20T10:11

2021-07-20T10:11

россия

главное военное следственное управление

следственный комитет россии (ск рф)

смоленская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Военнослужащий подозревается в убийстве жителя города Ельня Смоленской области, сообщает Главное военное следственное управление СК России.Отмечается, что в военном следственном отделе СК России по Смоленскому гарнизону в отношении военнослужащего войсковой части 94018 рядового Алана Дартай-оол возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство)."Предварительно установлено, что 18 июля 2021 года во внеслужебное время на улице Дорогобужский Большак в Ельне на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений на бытовой почве Дартай-оол повалил незнакомого ему мужчину на спину и, используя камень, находившийся на дороге, нанес два удара по голове", - говорится в сообщении.Потерпевший получил тяжелые травмы головы, от которых скончался при транспортировке в больницу."В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы", - информирует следствие.

https://ria.ru/20210716/sud-1741512159.html

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россия, главное военное следственное управление, следственный комитет россии (ск рф), смоленская область, происшествия