https://ria.ru/20210720/s-500-1741974910.html
В России провели испытания системы С-500
В России провели испытания системы С-500 - РИА Новости, 20.07.2021
В России провели испытания системы С-500
На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, сообщило Минобороны... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T09:52
2021-07-20T09:52
2021-07-20T10:53
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
зрс с-500
безопасность
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, сообщило Минобороны России."На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена", — говорится в сообщении.Добавляется, что проведенные в рамках испытаний стрельбы С-500 подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО."После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", — говорится в сообщении.О начале госиспытаний ЗРС С-500 в августе 2020 года сообщил вице-премьер Юрий Борисов.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, зрс с-500, безопасность
09:52 20.07.2021 (обновлено: 10:53 20.07.2021)
В России провели испытания системы С-500
В России провели испытания зенитной ракетной системы С-500 на полигоне Капустин Яр
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500
выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, сообщило Минобороны России
.
"На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена", — говорится в сообщении.
Добавляется, что проведенные в рамках испытаний стрельбы С-500 подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО.
"После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", — говорится в сообщении.
О начале госиспытаний ЗРС С-500 в августе 2020 года сообщил вице-премьер Юрий Борисов
.
С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400
и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability 3.