https://ria.ru/20210720/rogozin-1742042511.html
Рогозин: российская ракетно-космическая отрасль уже перешла Рубикон
Рогозин: российская ракетно-космическая отрасль уже перешла Рубикон - РИА Новости, 20.07.2021
Рогозин: российская ракетно-космическая отрасль уже перешла Рубикон
Российская ракетно-космическая отрасль, в отличие от других, не находится на перепутье и уже перешла Рубикон, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:01
2021-07-20T15:01
2021-07-20T15:02
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Российская ракетно-космическая отрасль, в отличие от других, не находится на перепутье и уже перешла Рубикон, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В качестве примеров Рогозин привёл новые ракеты-носители "Союз-5", "Амур-СПГ" и "Ангара", в том числе с водородной ступенью. "Это прорыв с точки зрения наших возможностей по независимому доступу в космос", - объяснил он.Также глава "Роскосмоса" выделил строительство стартового комплекса для ракеты "Ангара" на космодроме Восточный, создание пилотируемого корабля "Орёл" и спутников-демонстраторов для проекта "Сфера".МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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макс-2021, россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, жуковский
15:01 20.07.2021 (обновлено: 15:02 20.07.2021)
Рогозин: российская ракетно-космическая отрасль уже перешла Рубикон
Рогозин: российская ракетно-космическая отрасль не находится на перепутье, а уже перешла Рубикон