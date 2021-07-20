Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/rogozin-1742042511.html
Рогозин: российская ракетно-космическая отрасль уже перешла Рубикон
Рогозин: российская ракетно-космическая отрасль уже перешла Рубикон - РИА Новости, 20.07.2021
Рогозин: российская ракетно-космическая отрасль уже перешла Рубикон
Российская ракетно-космическая отрасль, в отличие от других, не находится на перепутье и уже перешла Рубикон, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:01
2021-07-20T15:02
макс-2021
россия
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
жуковский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729065478_0:0:2726:1534_1920x0_80_0_0_23956f888d10790a11186c2fb3d4b1d6.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Российская ракетно-космическая отрасль, в отличие от других, не находится на перепутье и уже перешла Рубикон, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В качестве примеров Рогозин привёл новые ракеты-носители "Союз-5", "Амур-СПГ" и "Ангара", в том числе с водородной ступенью. "Это прорыв с точки зрения наших возможностей по независимому доступу в космос", - объяснил он.Также глава "Роскосмоса" выделил строительство стартового комплекса для ракеты "Ангара" на космодроме Восточный, создание пилотируемого корабля "Орёл" и спутников-демонстраторов для проекта "Сфера".МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210604/rogozin-1735523092.html
россия
жуковский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729065478_0:0:2726:2046_1920x0_80_0_0_f0fc30e583cba2e165df29f39515e387.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
макс-2021, россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, жуковский
15:01 20.07.2021 (обновлено: 15:02 20.07.2021)
 
Рогозин: российская ракетно-космическая отрасль уже перешла Рубикон

Рогозин: российская ракетно-космическая отрасль не находится на перепутье, а уже перешла Рубикон

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Российская ракетно-космическая отрасль, в отличие от других, не находится на перепутье и уже перешла Рубикон, заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В отличие от других отраслей, ракетно-космическая отрасль России находится не на перепутье, а уже приняла решение и перешла Рубикон. Мы создаём везде новую ракетно-космическую технику", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" на авиасалоне МАКС-2021.

В качестве примеров Рогозин привёл новые ракеты-носители "Союз-5", "Амур-СПГ" и "Ангара", в том числе с водородной ступенью. "Это прорыв с точки зрения наших возможностей по независимому доступу в космос", - объяснил он.
Также глава "Роскосмоса" выделил строительство стартового комплекса для ракеты "Ангара" на космодроме Восточный, создание пилотируемого корабля "Орёл" и спутников-демонстраторов для проекта "Сфера".
"Вот что ни возьми, у нас везде идёт переход от старой техники, идеология которой была создана ещё в советское время, к новой технике", - добавил он.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 10:00
Дмитрий Рогозин: стараемся поменьше шутить, побольше двигаться вперед
 
МАКС-2021РоссияКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинЖуковский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
07:59СМИ: США попросили Украину "помолчать" в вопросе "Северного потока – 2"
07:55Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 25 градусов в Москве в среду
07:43В ДТП с грузовиком в Хабаровском крае погибли четыре человека
07:41Власти Чжэнчжоу эвакуировали 200 тысяч человек из-за наводнения
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
Лента новостейМолния