https://ria.ru/20210720/promobot-1742011510.html

Российский робот стал консультантом в крупнейшем супермаркете Армении

Российский робот стал консультантом в крупнейшем супермаркете Армении - РИА Новости, 20.07.2021

Российский робот стал консультантом в крупнейшем супермаркете Армении

Крупнейший супермаркет товаров для дома Армении "принял на работу" российского робота с искусственным интеллектом, который консультирует покупателей на... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:44

2021-07-20T12:44

2021-07-20T12:44

россия

promobot

армения

технологии

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Крупнейший супермаркет товаров для дома Армении "принял на работу" российского робота с искусственным интеллектом, который консультирует покупателей на нескольких языках, сообщает пресс-служба компании Promobot.Отмечается, что российский робот "устроился" консультантом в самой большой сети супермаркетов товаров для дома в стране, одной из крупнейших в регионе. Для работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 тысяч торговых позиций: товаров для кухни, сантехники, оборудования для отопления, строительных материалов и других товаров. По словам разработчиков, сейчас это самый большой в мире объем данных о товарах, используемый в роботе.В пресс-службе добавили, что специально для сети магазинов в Армении российские разработчики модернизировали датчики препятствий, установленные в промоботе. Исследования и тесты велись несколько месяцев – в России и Армении.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot – крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту "Балтимор-Вашингтон", Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

https://ria.ru/20210525/robogid-1733850845.html

россия

армения

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россия, promobot, армения, технологии