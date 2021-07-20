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Российский робот стал консультантом в крупнейшем супермаркете Армении
Российский робот стал консультантом в крупнейшем супермаркете Армении - РИА Новости, 20.07.2021
Российский робот стал консультантом в крупнейшем супермаркете Армении
Крупнейший супермаркет товаров для дома Армении "принял на работу" российского робота с искусственным интеллектом, который консультирует покупателей на... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:44
2021-07-20T12:44
россия
promobot
армения
технологии
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Крупнейший супермаркет товаров для дома Армении "принял на работу" российского робота с искусственным интеллектом, который консультирует покупателей на нескольких языках, сообщает пресс-служба компании Promobot.Отмечается, что российский робот "устроился" консультантом в самой большой сети супермаркетов товаров для дома в стране, одной из крупнейших в регионе. Для работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 тысяч торговых позиций: товаров для кухни, сантехники, оборудования для отопления, строительных материалов и других товаров. По словам разработчиков, сейчас это самый большой в мире объем данных о товарах, используемый в роботе.В пресс-службе добавили, что специально для сети магазинов в Армении российские разработчики модернизировали датчики препятствий, установленные в промоботе. Исследования и тесты велись несколько месяцев – в России и Армении.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot – крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту "Балтимор-Вашингтон", Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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россия, promobot, армения, технологии
12:44 20.07.2021
 
Российский робот стал консультантом в крупнейшем супермаркете Армении

Российский робот Promobot стал консультантом в крупнейшем супермаркете товаров для дома в Армении

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкРобот Promobot V.4
Робот Promobot V.4 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Крупнейший супермаркет товаров для дома Армении "принял на работу" российского робота с искусственным интеллектом, который консультирует покупателей на нескольких языках, сообщает пресс-служба компании Promobot.
"Промобот четвертой версии консультирует покупателей магазина на армянском и русском языках. Робот поможет сориентироваться в супермаркете, гости смогут уточнить у робота наличие продуктов и цены на них, условия акций и спецпредложений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский робот "устроился" консультантом в самой большой сети супермаркетов товаров для дома в стране, одной из крупнейших в регионе. Для работы искусственный интеллект робота проанализировал и запомнил 120 тысяч торговых позиций: товаров для кухни, сантехники, оборудования для отопления, строительных материалов и других товаров. По словам разработчиков, сейчас это самый большой в мире объем данных о товарах, используемый в роботе.
"Поток людей в супермаркете напоминает метро в час пик. Чтобы сделать передвижение робота максимально безопасным и автономным, наши инженеры создали уникальные датчики препятствий – они быстрее, точнее и надежнее любых решений на рынке. Мы надеемся, что благодаря нашему сотрудничеству мы сможем масштабировать эту разработку и для других роботов Promobot – в любой стране мира", - рассказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
В пресс-службе добавили, что специально для сети магазинов в Армении российские разработчики модернизировали датчики препятствий, установленные в промоботе. Исследования и тесты велись несколько месяцев – в России и Армении.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot – крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту "Балтимор-Вашингтон", Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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