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Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 6,8 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 6,8 тысячи гектаров - РИА Новости, 20.07.2021
Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 6,8 тысячи гектаров
Площадь лесных пожаров в Карелии составляет более 6,8 тысячи гектаров, сообщают республиканские власти. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:40
2021-07-20T18:40
природные пожары в россии
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Карелии составляет более 6,8 тысячи гектаров, сообщают республиканские власти."На текущий момент в Карелии действуют 38 лесных пожаров на площади 6839 гектаров на территории Олонецкого, Прионежского, Муезерского, Пудожского, Беломорского, Калевальского, Кондопожского, Пряжинского, Сегежского, Суоярвского районов. Локализованы 12 пожаров на площади 61 гектар", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".Как информируют региональные власти, борьбу с огнем ведут около 700 человек, включая добровольцев. В среду к тушению пожаров предполагается привлечь 100 специалистов Минобороны России.Ранее во вторник руководитель МЧС России Евгений Зиничев и глава Карелии Артур Парфенчиков совершили облет пострадавших от природных пожаров территорий региона. После облета министр прибыл в населенный пункт Найстенъярви, вблизи которого действует природный пожар площадью активного горения 4,5 гектара. Он отметил, что угроза перехода огня на населенные пункты снята.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза, классы пожарной опасности останутся неизменными для Карелии в ближайшие пять дней, что приведет к сложностям в борьбе с природными пожарами и рискам возникновения новых очагов.По данным ведомства, рост количества пожаров на территории Карелии зафиксирован c 3 июля - ежедневно регистрировалось от 7 до 27 новых пожаров. Осложнение лесопожарной обстановки наблюдается с 11 июля. Наибольшее количество лесных пожаров было зарегистрировано 15 июля - действовало 55 пожаров, наибольший прирост площади за сутки зарегистрирован 19 июля - 1573 га (48 пожаров).
https://ria.ru/20210720/kareliya-1741991192.html
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природные пожары в россии, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, происшествия
18:40 20.07.2021
 
Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 6,8 тысячи гектаров

Власти Карелии: в республике действуют 38 лесных пожаров на площади 6839 гектаров

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГорящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии
Горящие леса в районе Сямозера в Пряжинском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Карелии составляет более 6,8 тысячи гектаров, сообщают республиканские власти.
"На текущий момент в Карелии действуют 38 лесных пожаров на площади 6839 гектаров на территории Олонецкого, Прионежского, Муезерского, Пудожского, Беломорского, Калевальского, Кондопожского, Пряжинского, Сегежского, Суоярвского районов. Локализованы 12 пожаров на площади 61 гектар", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".
Глава МЧС России Евгений Зиничев после облета подтопленных территорий в городе Нижние Серги - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 11:20
Глава МЧС прибыл в Карелию для контроля за тушением лесных пожаров
Как информируют региональные власти, борьбу с огнем ведут около 700 человек, включая добровольцев. В среду к тушению пожаров предполагается привлечь 100 специалистов Минобороны России.
Ранее во вторник руководитель МЧС России Евгений Зиничев и глава Карелии Артур Парфенчиков совершили облет пострадавших от природных пожаров территорий региона. После облета министр прибыл в населенный пункт Найстенъярви, вблизи которого действует природный пожар площадью активного горения 4,5 гектара. Он отметил, что угроза перехода огня на населенные пункты снята.
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза, классы пожарной опасности останутся неизменными для Карелии в ближайшие пять дней, что приведет к сложностям в борьбе с природными пожарами и рискам возникновения новых очагов.
По данным ведомства, рост количества пожаров на территории Карелии зафиксирован c 3 июля - ежедневно регистрировалось от 7 до 27 новых пожаров. Осложнение лесопожарной обстановки наблюдается с 11 июля. Наибольшее количество лесных пожаров было зарегистрировано 15 июля - действовало 55 пожаров, наибольший прирост площади за сутки зарегистрирован 19 июля - 1573 га (48 пожаров).
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
Природные пожары в РоссииРоссияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика КарелияПроисшествия
 
 
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