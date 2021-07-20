https://ria.ru/20210720/pozhar-1742091030.html

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 6,8 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 6,8 тысячи гектаров - РИА Новости, 20.07.2021

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 6,8 тысячи гектаров

Площадь лесных пожаров в Карелии составляет более 6,8 тысячи гектаров, сообщают республиканские власти. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:40

2021-07-20T18:40

2021-07-20T18:40

природные пожары в россии

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Карелии составляет более 6,8 тысячи гектаров, сообщают республиканские власти."На текущий момент в Карелии действуют 38 лесных пожаров на площади 6839 гектаров на территории Олонецкого, Прионежского, Муезерского, Пудожского, Беломорского, Калевальского, Кондопожского, Пряжинского, Сегежского, Суоярвского районов. Локализованы 12 пожаров на площади 61 гектар", - говорится в сообщении на официальной странице региона в соцсети "ВКонтакте".Как информируют региональные власти, борьбу с огнем ведут около 700 человек, включая добровольцев. В среду к тушению пожаров предполагается привлечь 100 специалистов Минобороны России.Ранее во вторник руководитель МЧС России Евгений Зиничев и глава Карелии Артур Парфенчиков совершили облет пострадавших от природных пожаров территорий региона. После облета министр прибыл в населенный пункт Найстенъярви, вблизи которого действует природный пожар площадью активного горения 4,5 гектара. Он отметил, что угроза перехода огня на населенные пункты снята.Как сообщали РИА Новости в пресс-службе Рослесхоза, классы пожарной опасности останутся неизменными для Карелии в ближайшие пять дней, что приведет к сложностям в борьбе с природными пожарами и рискам возникновения новых очагов.По данным ведомства, рост количества пожаров на территории Карелии зафиксирован c 3 июля - ежедневно регистрировалось от 7 до 27 новых пожаров. Осложнение лесопожарной обстановки наблюдается с 11 июля. Наибольшее количество лесных пожаров было зарегистрировано 15 июля - действовало 55 пожаров, наибольший прирост площади за сутки зарегистрирован 19 июля - 1573 га (48 пожаров).

https://ria.ru/20210720/kareliya-1741991192.html

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республика карелия

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природные пожары в россии, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия, происшествия