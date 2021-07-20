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Глава Якутии назвал основную причину пожаров в республике

Глава Якутии назвал основную причину пожаров в республике - РИА Новости, 20.07.2021

Глава Якутии назвал основную причину пожаров в республике

Глава Якутии Айсен Николаев назвал основной причиной пожаров в республике глобальные изменения климата: в регионе с каждым годом становится жарче. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:22

2021-07-20T15:22

2021-07-20T16:13

россия

республика саха (якутия)

айсен николаев

происшествия

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал основной причиной пожаров в республике глобальные изменения климата: в регионе с каждым годом становится жарче."Безусловно, здесь причина одна - глобальные изменения климата, они происходят, мы видим, что в Якутии с каждым годом становится жарче. Мы сейчас живем в самое жаркое, самое засушливое лето, которое было в истории метеонаблюдения Якутии с конца XIX века... У нас средняя температура июня - за 20 градусов, тогда как средняя должна быть 15. У нас по городу Якутску зафиксировано, например, максимум июня месяца - под 37 градусов... В июне месяце в центральной Якутии выпало менее 2 миллиметров осадков при норме 37 миллиметров. В мае выпало дождей в два раза меньше, чем должно быть в норме", - сказал он в эфире телеканала "Якутия 24".Сухие грозы и аномальная жара в июне повлияли на увеличение площади лесных пожаров в Якутии. Июнь стал самым жарким с 1888 года. Глава Якутии 23 июня подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за лесных пожаров."Безусловно, это (пожары) очень серьезный вызов, который стоит перед нашей республикой, и в целом перед нашей страной. Якутия - это одна треть лесов России, страна должна очень внимательно, бережно относиться к своим зеленым легким", - добавил Николаев.

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), айсен николаев, происшествия, природные пожары в россии