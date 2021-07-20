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Глава Якутии назвал основную причину пожаров в республике
Глава Якутии назвал основную причину пожаров в республике - РИА Новости, 20.07.2021
Глава Якутии назвал основную причину пожаров в республике
Глава Якутии Айсен Николаев назвал основной причиной пожаров в республике глобальные изменения климата: в регионе с каждым годом становится жарче. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:22
2021-07-20T16:13
россия
республика саха (якутия)
айсен николаев
происшествия
природные пожары в россии
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ЯКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал основной причиной пожаров в республике глобальные изменения климата: в регионе с каждым годом становится жарче."Безусловно, здесь причина одна - глобальные изменения климата, они происходят, мы видим, что в Якутии с каждым годом становится жарче. Мы сейчас живем в самое жаркое, самое засушливое лето, которое было в истории метеонаблюдения Якутии с конца XIX века... У нас средняя температура июня - за 20 градусов, тогда как средняя должна быть 15. У нас по городу Якутску зафиксировано, например, максимум июня месяца - под 37 градусов... В июне месяце в центральной Якутии выпало менее 2 миллиметров осадков при норме 37 миллиметров. В мае выпало дождей в два раза меньше, чем должно быть в норме", - сказал он в эфире телеканала "Якутия 24".Сухие грозы и аномальная жара в июне повлияли на увеличение площади лесных пожаров в Якутии. Июнь стал самым жарким с 1888 года. Глава Якутии 23 июня подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за лесных пожаров."Безусловно, это (пожары) очень серьезный вызов, который стоит перед нашей республикой, и в целом перед нашей страной. Якутия - это одна треть лесов России, страна должна очень внимательно, бережно относиться к своим зеленым легким", - добавил Николаев.
россия
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россия, республика саха (якутия), айсен николаев, происшествия, природные пожары в россии
15:22 20.07.2021 (обновлено: 16:13 20.07.2021)
 
Глава Якутии назвал основную причину пожаров в республике

Глава Якутии Николаев назвал глобальные изменения климата основной причиной пожаров в республике

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 июл – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал основной причиной пожаров в республике глобальные изменения климата: в регионе с каждым годом становится жарче.
"Безусловно, здесь причина одна - глобальные изменения климата, они происходят, мы видим, что в Якутии с каждым годом становится жарче. Мы сейчас живем в самое жаркое, самое засушливое лето, которое было в истории метеонаблюдения Якутии с конца XIX века... У нас средняя температура июня - за 20 градусов, тогда как средняя должна быть 15. У нас по городу Якутску зафиксировано, например, максимум июня месяца - под 37 градусов... В июне месяце в центральной Якутии выпало менее 2 миллиметров осадков при норме 37 миллиметров. В мае выпало дождей в два раза меньше, чем должно быть в норме", - сказал он в эфире телеканала "Якутия 24".
Сухие грозы и аномальная жара в июне повлияли на увеличение площади лесных пожаров в Якутии. Июнь стал самым жарким с 1888 года. Глава Якутии 23 июня подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.
"Безусловно, это (пожары) очень серьезный вызов, который стоит перед нашей республикой, и в целом перед нашей страной. Якутия - это одна треть лесов России, страна должна очень внимательно, бережно относиться к своим зеленым легким", - добавил Николаев.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
РоссияРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевПроисшествияПриродные пожары в России
 
 
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