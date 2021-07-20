https://ria.ru/20210720/polyn-1742056841.html

Ученые доказали эффективность экстракта полыни против коронавируса

Ученые доказали эффективность экстракта полыни против коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021

Ученые доказали эффективность экстракта полыни против коронавируса

Ученые в лабораторных испытаниях на клетках человека продемонстрировали способность артемизинина — вещества, содержащегося в полыни, подавлять вирус SARS-CoV-2. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:13

2021-07-20T16:13

2021-07-20T16:13

наука

коронавирус covid-19

биология

здоровье

германия

дания

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ученые в лабораторных испытаниях на клетках человека продемонстрировали способность артемизинина — вещества, содержащегося в полыни, подавлять вирус SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Артемизинин — биоактивное соединение, присутствующее в растении Artemisia annua, или полынь однолетняя, в настоящее время используется для лечения малярии и некоторых других вирусных инфекций. Полынь широко распространена по всему миру, а артемизинин обладает доказанной безопасностью для людей.Несмотря на то, что в мире полным ходом идет вакцинация от COVID-19, лекарства против этой болезни до сих пор так и не создано. Поэтому исследователи из Дании и Германии под руководством доктора Юйонг Чжоу (Yuyong Zhou) из Копенгагенского университета и доктора Керри Гилмора (Kerry Gilmore) из Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии решили проверить на человеческих клетках различных линий эффективность артемизинина и его производных — артесуната и артеметера, а также простого экстракта Artemisia annua против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.В качестве модельных вирусов они использовали немецкий штамм SARS-CoV-2 из Мюнхена и датский штамм из Копенгагена, а одна из клеточных линий представляла определенный тип клеток легких, наиболее уязвимых при коронавирусной инфекции — клетки рака легких A549-hACE2, обладающие ангиотензинпревращающим ферментом ACE2. Коронавирус использует рецептор ACE2 для проникновения в клетки человека.Результаты показали, что все четыре соединения весьма успешно подавляют вирус во всех клеточных линиях, включая клетки легких. Наиболее эффективным оказался артесунат, за ним следуют артеметер, экстракт Artemisia annua и, наконец, артемизинин. Однако ученые отмечают, что соединения, содержащиеся в полыни, обладают очень небольшим терапевтическим окном, то есть могут помочь только непосредственно после попадания вируса в организм.Тем не менее, это первое исследование, которое однозначно доказывает возможность создания препарата для лечения COVID-19 на основе производных артемизинина."В нашем исследовании мы подтверждаем эффективность лечения на основе артемизинина двух европейских штаммов SARS-CoV-2 из Германии и Дании, которые более тесно связаны с большинством штаммов SARS-CoV-2, циркулирующих во всем мире, чем первоначальный уханьский штамм", — пишут авторы статьи.В ближайшее время авторы планируют начать фазу I/II клинических испытаний производных артемизинина, чтобы точнее оценить пользу потенциальных терапевтических средств на их основе против COVID-19.

https://ria.ru/20210719/antitela-1741863337.html

https://ria.ru/20210716/oslozhneniya-1741458257.html

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коронавирус covid-19, биология, здоровье, германия, дания