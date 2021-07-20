https://ria.ru/20210720/politika-1742112659.html
Рябков рассказал о последствиях выхода России из ДОН
Рябков рассказал о последствиях выхода России из ДОН - РИА Новости, 20.07.2021
Рябков рассказал о последствиях выхода России из ДОН
Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к пересмотру квот наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:44
2021-07-20T21:44
2021-07-20T21:49
россия
дон
сергей рябков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150557/83/1505578312_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_f5172c256e5b05be5540af2442233382.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к пересмотру квот наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Теперь о последствиях нашего выхода из ДОН. С практической точки зрения они в целом сопоставимы с последствиями выхода США. Речь идёт о пересмотре квот наблюдательных полётов", - заявил Рябков, выступая на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Текст выступления Рябкова опубликовал сайт МИД РФ.При этом, отметил Рябков, в случае России речь идёт о выходе не только из договора, но и из созданной в его рамках группы государств-участников, включающей Российскую Федерацию и Белоруссию."Поэтому перераспределение квот будет более сложной задачей", - заявил он.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.
https://ria.ru/20210511/dogovor-1731726191.html
россия
дон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150557/83/1505578312_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_e86714adcb8e94c271abe032a05875bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дон, сергей рябков, в мире
21:44 20.07.2021 (обновлено: 21:49 20.07.2021)
Рябков рассказал о последствиях выхода России из ДОН
Рябков: выход России из ДОН приведет к пересмотру квот наблюдательных полетов