https://ria.ru/20210720/politika-1742112659.html

Рябков рассказал о последствиях выхода России из ДОН

Рябков рассказал о последствиях выхода России из ДОН - РИА Новости, 20.07.2021

Рябков рассказал о последствиях выхода России из ДОН

Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к пересмотру квот наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T21:44

2021-07-20T21:44

2021-07-20T21:49

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к пересмотру квот наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Теперь о последствиях нашего выхода из ДОН. С практической точки зрения они в целом сопоставимы с последствиями выхода США. Речь идёт о пересмотре квот наблюдательных полётов", - заявил Рябков, выступая на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Текст выступления Рябкова опубликовал сайт МИД РФ.При этом, отметил Рябков, в случае России речь идёт о выходе не только из договора, но и из созданной в его рамках группы государств-участников, включающей Российскую Федерацию и Белоруссию."Поэтому перераспределение квот будет более сложной задачей", - заявил он.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.

https://ria.ru/20210511/dogovor-1731726191.html

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