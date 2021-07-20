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Рябков рассказал о последствиях выхода России из ДОН
Рябков рассказал о последствиях выхода России из ДОН - РИА Новости, 20.07.2021
Рябков рассказал о последствиях выхода России из ДОН
Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к пересмотру квот наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T21:44
2021-07-20T21:49
россия
дон
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к пересмотру квот наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Теперь о последствиях нашего выхода из ДОН. С практической точки зрения они в целом сопоставимы с последствиями выхода США. Речь идёт о пересмотре квот наблюдательных полётов", - заявил Рябков, выступая на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Текст выступления Рябкова опубликовал сайт МИД РФ.При этом, отметил Рябков, в случае России речь идёт о выходе не только из договора, но и из созданной в его рамках группы государств-участников, включающей Российскую Федерацию и Белоруссию."Поэтому перераспределение квот будет более сложной задачей", - заявил он.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.
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россия, дон, сергей рябков, в мире
21:44 20.07.2021 (обновлено: 21:49 20.07.2021)
 
Рябков рассказал о последствиях выхода России из ДОН

Рябков: выход России из ДОН приведет к пересмотру квот наблюдательных полетов

© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Выход РФ из Договора по открытому небу (ДОН) приведет к пересмотру квот наблюдательных полетов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Теперь о последствиях нашего выхода из ДОН. С практической точки зрения они в целом сопоставимы с последствиями выхода США. Речь идёт о пересмотре квот наблюдательных полётов", - заявил Рябков, выступая на конференции государств-участников Договора по открытому небу. Текст выступления Рябкова опубликовал сайт МИД РФ.
Самолёт наблюдения РФ Ту-214
11 мая, 10:33
Договор по открытому небу
При этом, отметил Рябков, в случае России речь идёт о выходе не только из договора, но и из созданной в его рамках группы государств-участников, включающей Российскую Федерацию и Белоруссию.
"Поэтому перераспределение квот будет более сложной задачей", - заявил он.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны", позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации договора.
 
РоссияДонСергей РябковВ мире
 
 
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