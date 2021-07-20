https://ria.ru/20210720/peregrevanie-1741961392.html
Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару - РИА Новости, 20.07.2021
Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
Людям с повышенным потоотделением необходимо избегать перегревания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T06:23
2021-07-20T06:23
2021-07-20T06:23
россия
андрей тяжельников
здоровье
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Людям с повышенным потоотделением необходимо избегать перегревания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Врач отметил, что в целом потеть полезно, потому что пот почти на 100% состоит из воды, но он выводит и вредные вещества - токсины и продукты обмена. Но не стоит забывать, что именно в жару нужно пить больше воды, чтобы не произошло обезвоживание, так как в среднем с потом уходит до литра жидкости в день."Самое главное – следить за чистотой кожи. Пот способствует размножению патогенных бактерий, для которых жара создает идеальную среду. Нужно чаще принимать душ, умываться. Для гигиенических процедур следует использовать теплую воду, косметические средства с витамином Е и другими увлажняющими элементами. При приеме ванн можно добавлять в воду соль, которая обладает антисептическим и другими полезными свойствами", - сообщил Тяжельников.Он добавил, что летом в жару нужно использовать солнцезащитные средства, а после пребывания на солнце – средства после загара. Не нужно использовать жирные средства, которые будут забивать поры и препятствовать выведению влаги. Спиртосодержащие средства, которые сушат кожу, надо заменить на увлажняющие.
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россия, андрей тяжельников, здоровье, общество
Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару
Врач Андрей Тяжельников предостерег людей с повышенным потоотделением от перегревания
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Людям с повышенным потоотделением необходимо избегать перегревания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
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"Пот в жару – это естественная физиологическая потребность организма для всех возрастов. Таким образом происходит адаптация организма к стрессовым условиям. В то же время нужно учитывать, что на способность адаптации влияет возраст и уровень здоровья. Интенсивное потоотделение может приводить обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови, тромбообразованию, выведению солей. Поэтому дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых организм хуже приспосабливается к изменению климатических условий, больше подвержены рискам. Нужно принимать меры, чтобы избегать перегревания", - рассказал Тяжельников.
Врач отметил, что в целом потеть полезно, потому что пот почти на 100% состоит из воды, но он выводит и вредные вещества - токсины и продукты обмена. Но не стоит забывать, что именно в жару нужно пить больше воды, чтобы не произошло обезвоживание, так как в среднем с потом уходит до литра жидкости в день.
"Самое главное – следить за чистотой кожи. Пот способствует размножению патогенных бактерий, для которых жара создает идеальную среду. Нужно чаще принимать душ, умываться. Для гигиенических процедур следует использовать теплую воду, косметические средства с витамином Е и другими увлажняющими элементами. При приеме ванн можно добавлять в воду соль, которая обладает антисептическим и другими полезными свойствами", - сообщил Тяжельников.
Он добавил, что летом в жару нужно использовать солнцезащитные средства, а после пребывания на солнце – средства после загара. Не нужно использовать жирные средства, которые будут забивать поры и препятствовать выведению влаги. Спиртосодержащие средства, которые сушат кожу, надо заменить на увлажняющие.