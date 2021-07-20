https://ria.ru/20210720/peregrevanie-1741961392.html

Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару

Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару - РИА Новости, 20.07.2021

Врач рассказал, кому нельзя перегреваться в жару

Людям с повышенным потоотделением необходимо избегать перегревания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T06:23

2021-07-20T06:23

2021-07-20T06:23

россия

андрей тяжельников

здоровье

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Людям с повышенным потоотделением необходимо избегать перегревания, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Врач отметил, что в целом потеть полезно, потому что пот почти на 100% состоит из воды, но он выводит и вредные вещества - токсины и продукты обмена. Но не стоит забывать, что именно в жару нужно пить больше воды, чтобы не произошло обезвоживание, так как в среднем с потом уходит до литра жидкости в день."Самое главное – следить за чистотой кожи. Пот способствует размножению патогенных бактерий, для которых жара создает идеальную среду. Нужно чаще принимать душ, умываться. Для гигиенических процедур следует использовать теплую воду, косметические средства с витамином Е и другими увлажняющими элементами. При приеме ванн можно добавлять в воду соль, которая обладает антисептическим и другими полезными свойствами", - сообщил Тяжельников.Он добавил, что летом в жару нужно использовать солнцезащитные средства, а после пребывания на солнце – средства после загара. Не нужно использовать жирные средства, которые будут забивать поры и препятствовать выведению влаги. Спиртосодержащие средства, которые сушат кожу, надо заменить на увлажняющие.

https://ria.ru/20210714/produkty-1741175151.html

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россия, андрей тяжельников, здоровье, общество