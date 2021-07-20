09:28 20.07.2021 (обновлено: 09:36 20.07.2021)
На МАКС-2021 показали макет спутника "Зевс" с ядерным буксиром
На МАКС-2021 показали макет спутника "Зевс" с ядерным буксиром для полетов к планетам
© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"Космический ядерный буксир "Зевс"
© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Макет космического аппарата "Зевс" с ядерным реактором для полётов к планетам Солнечной системы продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021, передаёт корреспондент РИА Новости.
Макет показан на стенде Конструкторского бюро "Арсенал".
Создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года.
На МАКС-2019 впервые был представлен макет буксира, а на форуме "Армия-2020" - трехмерная графика его работы в космосе.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя генерального директора "Роскосмоса" Юрия Урличича, представленной на "Королевских чтениях", говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний.
После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 миллиарда рублей.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название "Зевс", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.