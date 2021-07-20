https://ria.ru/20210720/kvartira-1742093042.html

Еще одну квартиру разыграют между вакцинированными жителями МО

Еще одну квартиру разыграют между вакцинированными жителями МО - РИА Новости, 20.07.2021

Еще одну квартиру разыграют между вакцинированными жителями МО

В Московской области снова разыграют квартиру за прививку. В рамках акции "Вакцина наша – квартира ваша" одна семья уже выиграла трехкомнатную квартиру в... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:49

2021-07-20T18:49

2021-07-20T18:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Московской области снова разыграют квартиру за прививку. В рамках акции "Вакцина наша – квартира ваша" одна семья уже выиграла трехкомнатную квартиру в Серпухове, теперь у жителей региона есть шанс получить однокомнатную квартиру в Ленинском округе. Об этом сообщил телеканал "360".В розыгрыше могут поучаствовать все, кто привился от коронавируса начиная с 25 июня. Итоги подведут 1 августа.Приз – однокомнатная квартира в ЖК "Южная Битца" в трех километрах от МКАД. Площадь квартиры – 40 квадратных метров, она находится на 24-м этаже. До метро от ЖК можно добраться за 10 минут на автобусе, а до Битцевского парка – пешком за 15 минут. В квартире предусмотрена чистовая отделка и есть сантехника.Для того чтобы стать участником, необходимо после вакцинации зарегистрировать свой сертификат на портале "Госуслуги" и заполнить анкету. После этого останется только ждать результатов.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)