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Еще одну квартиру разыграют между вакцинированными жителями МО
Еще одну квартиру разыграют между вакцинированными жителями МО - РИА Новости, 20.07.2021
Еще одну квартиру разыграют между вакцинированными жителями МО
В Московской области снова разыграют квартиру за прививку. В рамках акции "Вакцина наша – квартира ваша" одна семья уже выиграла трехкомнатную квартиру в... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:49
2021-07-20T18:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Московской области снова разыграют квартиру за прививку. В рамках акции "Вакцина наша – квартира ваша" одна семья уже выиграла трехкомнатную квартиру в Серпухове, теперь у жителей региона есть шанс получить однокомнатную квартиру в Ленинском округе. Об этом сообщил телеканал "360".В розыгрыше могут поучаствовать все, кто привился от коронавируса начиная с 25 июня. Итоги подведут 1 августа.Приз – однокомнатная квартира в ЖК "Южная Битца" в трех километрах от МКАД. Площадь квартиры – 40 квадратных метров, она находится на 24-м этаже. До метро от ЖК можно добраться за 10 минут на автобусе, а до Битцевского парка – пешком за 15 минут. В квартире предусмотрена чистовая отделка и есть сантехника.Для того чтобы стать участником, необходимо после вакцинации зарегистрировать свой сертификат на портале "Госуслуги" и заполнить анкету. После этого останется только ждать результатов.
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московская область (подмосковье)
18:49 20.07.2021
 

Еще одну квартиру разыграют между вакцинированными жителями МО

© Кирилл КаллиниковСертификаты о вакцинации от COVID-19 360
Сертификаты о вакцинации от COVID-19 360
© Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Московской области снова разыграют квартиру за прививку. В рамках акции "Вакцина наша – квартира ваша" одна семья уже выиграла трехкомнатную квартиру в Серпухове, теперь у жителей региона есть шанс получить однокомнатную квартиру в Ленинском округе. Об этом сообщил телеканал "360".
В розыгрыше могут поучаствовать все, кто привился от коронавируса начиная с 25 июня. Итоги подведут 1 августа.
Приз – однокомнатная квартира в ЖК "Южная Битца" в трех километрах от МКАД. Площадь квартиры – 40 квадратных метров, она находится на 24-м этаже. До метро от ЖК можно добраться за 10 минут на автобусе, а до Битцевского парка – пешком за 15 минут. В квартире предусмотрена чистовая отделка и есть сантехника.
Для того чтобы стать участником, необходимо после вакцинации зарегистрировать свой сертификат на портале "Госуслуги" и заполнить анкету. После этого останется только ждать результатов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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