https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742045475.html

Верховный суд отказался исключать COVID-19 из списка опасных болезней

Верховный суд отказался исключать COVID-19 из списка опасных болезней - РИА Новости, 20.07.2021

Верховный суд отказался исключать COVID-19 из списка опасных болезней

Верховный суд РФ признал законным решение правительства включить COVID-19 в список болезней, представляющих опасность для окружающих, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:17

2021-07-20T15:17

2021-07-20T15:31

россия

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

верховный суд рф

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным решение правительства включить COVID-19 в список болезней, представляющих опасность для окружающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда во вторник.С коллективным иском в суд обратилось более тысячи россиян, недовольных карантином: по их словам, из-за него им пришлось "ограничить свое передвижение, рабочую активность, занятия спортом и физкультурой".Общероссийская общественная организация "Лига защитников пациентов" (тоже в числе истцов) не смогла провести запланированный конгресс, что "повлекло материальные потери", указывалось в иске.Оспариваемое постановление правительства было принято 31 января 2020 года. Оно дополнило список из 15 опасных для общества болезней (среди которых чума, холера, туберкулез, сибирская язва, малярия, ВИЧ и другие) новой коронавирусной инфекцией.Среди прочего недовольные карантином люди указывали, что в упомянутом перечне нет ОРВИ и гриппа, несмотря на случавшиеся в последнее время вспышки атипичной пневмонии, свиного и птичьего гриппа.Представители правительства в суде ожидаемо просили отклонить иск, отмечая, что документ издан "в рамках полномочий и соответствует законодательству".Верховный суд встал на сторону ответчиков, ссылаясь, среди прочего, на решение Всемирной организации здравоохранения, которая за день до решения кабмина России, 30 января 2020 года, присвоила вспышке COVID-19 уровень международной опасности и ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения."Правительство РФ располагало данными о том, что COVID-19 характеризуется высоким уровнем контагиозности [заразности], тяжелым течением заболевания, особенно среди пациентов из групп риска, высоким уровнем летальности", - отметил ВС РФ.Аргумент про ОРВИ и грипп суд отверг, сославшись на то, что, в отличие этих инфекций, "COVID-19 ранее среди людей не циркулировал…, является новым для человека патогеном, иммунитет к которому у населения отсутствует, имеет высокую скорость передачи".Еще одна причина для введения карантина, указали в ВС РФ, состояла в риске "быстрого исчерпания ресурсов системы здравоохранения" в случае неконтролируемого распространения нового вируса.Истцы пытались оспорить это решение ВС РФ, но апелляционная инстанция отклонила жалобу, и теперь оно считается вступившим в законную силу.Ранее эта же группа истцов - тоже безуспешно - добивалась в Верховном суде отмены масочного режима.

https://ria.ru/20210720/infektsiya-1742015603.html

https://ria.ru/20201228/ogranicheniya-1591205973.html

https://ria.ru/20201123/feyk-1585927721.html

https://ria.ru/20210401/sud-1603812314.html

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