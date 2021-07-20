https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742003547.html

На Кубани выявили антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

На Кубани выявили антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса - РИА Новости, 20.07.2021

На Кубани выявили антирекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Очередной антирекорд с начала лета по суточному приросту числа случаев коронавируса зафиксирован на Кубани, COVID-19 выявлен у 239 человек, сообщает оперативный РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:12

2021-07-20T12:12

2021-07-20T12:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 20 июл – РИА Новости. Очередной антирекорд с начала лета по суточному приросту числа случаев коронавируса зафиксирован на Кубани, COVID-19 выявлен у 239 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Активный рост показателей по заболеваемости на Кубани (более 200 человек в день) фиксируется с начала лета. С начала июня в регионе суточный прирост инфицированных коронавирусом вырос более чем вдвое, и регион продолжает обновлять антирекорд по этому показателю. Накануне оперштаб сообщал о выявлении 233 случаев COVID-19 за сутки."В Краснодарском крае зарегистрировали 239 случаев заболевания COVID-19", - сообщил оперштаб во вторник.Всего с начала пандемии на Кубани коронавирус выявили у 56237 человек, 46522 пациента выписаны с выздоровлением, 3884 человека скончались. Со ссылкой на региональный минздрав сообщается, что в настоящее время 84 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, восемь – на ЭКМО. В стационарах лечатся 2660 человек, дома – 3171.В условиях ухудшения эпидобстановки в регионе власти ужесточили правила заселения отдыхающих в отели. В настоящее время на курорты Кубани можно приезжать со "свежим" отрицательным ПЦР-тестом, сертификатом о вакцинации, справкой о прохождении первого этапа вакцинации, меддокументом или сертификатом о перенесенном коронавирусе в течение полугода.С 1 августа при заселении будут требовать меддокумент о перенесенном заболевании, или сертификат о вакцинации, или справку о прохождении ее первого этапа, или справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным ПЦР-тестом. Сделать прививку можно и на отдыхе - для этого при заселении нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. На детей правила не распространяются, а несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен отрицательный ПЦР-тест или меддокумент о перенесенном заболевании как до, так и после 1 августа.

https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741990735.html

https://ria.ru/20210720/simptomy-1741984791.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, краснодарский край, общество