11:16 20.07.2021 (обновлено: 12:09 20.07.2021)
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило шесть миллионов
Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило шесть миллионов
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило шесть миллионов, сообщили журналистам в оперативном штабе.
За минувшие сутки в стране выявили 23 770 инфицированных, а за все время пандемии — 6 006 536. Из них 149 922 пациента умерли, 5 382 213 вылечились.
Накануне зарегистрировали 24 633 случая COVID-19. Темп прироста продолжает постепенно снижаться — с 0,41 до 0,4 процента. Скончались за сутки 784 человека, выписались после лечения — 22 218.
Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3188 (днем ранее было 4007), Подмосковье — 2478, Санкт-Петербурге — 1934, Нижегородской области — 527, Свердловской — 491, Красноярском крае — 490, Воронежской области — 465, Пермском крае — 405, Крыму — 402.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — восемь заболевших, а в Ненецком автономном округе их 13.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 190,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 191 миллиону. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.