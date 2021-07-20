https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741990219.html

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило шесть миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило шесть миллионов - РИА Новости, 20.07.2021

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило шесть миллионов

Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило шесть миллионов, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:16

2021-07-20T11:16

2021-07-20T12:09

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общество

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило шесть миллионов, сообщили журналистам в оперативном штабе.За минувшие сутки в стране выявили 23 770 инфицированных, а за все время пандемии — 6 006 536. Из них 149 922 пациента умерли, 5 382 213 вылечились.Накануне зарегистрировали 24 633 случая COVID-19. Темп прироста продолжает постепенно снижаться — с 0,41 до 0,4 процента. Скончались за сутки 784 человека, выписались после лечения — 22 218.Новые случаи зафиксировали во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 3188 (днем ранее было 4007), Подмосковье — 2478, Санкт-Петербурге — 1934, Нижегородской области — 527, Свердловской — 491, Красноярском крае — 490, Воронежской области — 465, Пермском крае — 405, Крыму — 402.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — восемь заболевших, а в Ненецком автономном округе их 13.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 190,5 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 191 миллиону. Более четырех миллионов человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, занимает в этом списке четвертое место.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/koronavirus-1741872262.html

https://ria.ru/20210719/kovid-1741604939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество