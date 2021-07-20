https://ria.ru/20210720/konsultatsii-1741954980.html

Hill: Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности

Hill: Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности - РИА Новости, 20.07.2021

Hill: Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности

Консультации представителей России и США по стратегической стабильности ожидаются 28 июля, сообщает издание Hill. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T01:25

2021-07-20T01:25

2021-07-20T01:37

сергей рябков

москва

россия

джо байден

владимир путин

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728016491_0:98:3078:1829_1920x0_80_0_0_29480d392803c6b52c73d8de79e14b12.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Консультации представителей России и США по стратегической стабильности ожидаются 28 июля, сообщает издание Hill.Замглавы СИД РФ Сергей Рябков в конце июня заявил РИА Новости, что возглавит делегацию РФ на предстоящих консультациях с США, при этом в Москве ожидают скорого назначения партнера по переговорам с американской стороны.Российский дипломатический источник заявлял, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся до конца июля. По его словам, Москва выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Вашингтон пока не располагает новыми данными о сроках проведения запланированных консультаций между представителями России и США по вопросам стратегической стабильности. 14 июля источники в российской делегации сообщили журналистам, что консультации между РФ и США по стратегической стабильности состоятся через неделю.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

https://ria.ru/20210719/tsirkon-1741946696.html

москва

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рябков, москва, россия, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире