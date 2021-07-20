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Hill: Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности
Hill: Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности - РИА Новости, 20.07.2021
Hill: Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности
Консультации представителей России и США по стратегической стабильности ожидаются 28 июля, сообщает издание Hill. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T01:25
2021-07-20T01:37
сергей рябков
москва
россия
джо байден
владимир путин
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сша
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Консультации представителей России и США по стратегической стабильности ожидаются 28 июля, сообщает издание Hill.Замглавы СИД РФ Сергей Рябков в конце июня заявил РИА Новости, что возглавит делегацию РФ на предстоящих консультациях с США, при этом в Москве ожидают скорого назначения партнера по переговорам с американской стороны.Российский дипломатический источник заявлял, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся до конца июля. По его словам, Москва выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Вашингтон пока не располагает новыми данными о сроках проведения запланированных консультаций между представителями России и США по вопросам стратегической стабильности. 14 июля источники в российской делегации сообщили журналистам, что консультации между РФ и США по стратегической стабильности состоятся через неделю.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
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москва
россия
вашингтон (город)
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сергей рябков, москва, россия, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), сша, в мире
01:25 20.07.2021 (обновлено: 01:37 20.07.2021)
 
Hill: Россия и США проведут консультации по стратегической стабильности

Hill: консультации по стратегической стабильности России и США ожидаются 28 июля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Консультации представителей России и США по стратегической стабильности ожидаются 28 июля, сообщает издание Hill.
"Представители США и России, как ожидается, встретятся 28 июля для проведения первого диалога по стратегической стабильности, посвященного ядерному нераспространению", - пишет издание, не уточняя источник.
Замглавы СИД РФ Сергей Рябков в конце июня заявил РИА Новости, что возглавит делегацию РФ на предстоящих консультациях с США, при этом в Москве ожидают скорого назначения партнера по переговорам с американской стороны.
Российский дипломатический источник заявлял, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся до конца июля. По его словам, Москва выступает за то, чтобы обсуждать с США все без исключения виды вооружений, влияющие на стратегическую стабильность.
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что Вашингтон пока не располагает новыми данными о сроках проведения запланированных консультаций между представителями России и США по вопросам стратегической стабильности. 14 июля источники в российской делегации сообщили журналистам, что консультации между РФ и США по стратегической стабильности состоятся через неделю.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
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