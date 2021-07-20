Россия хочет принять чемпионаты мира по бенди в 2023 и 2024 годах

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) заинтересована в проведении чемпионатов мира в 2023 и 2024 годах, сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).

В случае если Россия получит право провести данные турниры, женские чемпионаты мира, вероятно, пройдут в Швеции, Финляндии или Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 года пройдет в октябре в Иркутске, а в первенство мира 2022 года - в конце марта в Сыктывкаре.