Россия хочет принять чемпионаты мира по бенди в 2023 и 2024 годах
23:15 20.07.2021 (обновлено: 17:16 24.08.2021)
Россия хочет принять чемпионаты мира по бенди в 2023 и 2024 годах
Россия хочет принять чемпионаты мира по бенди в 2023 и 2024 годах
хоккей с мячом
хоккей с мячом
Хоккей с мячом
Россия хочет принять чемпионаты мира по бенди в 2023 и 2024 годах

Россия планирует провести чемпионаты мира по хоккею с мячом в 2023 и 2024 годах

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) заинтересована в проведении чемпионатов мира в 2023 и 2024 годах, сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).
В случае если Россия получит право провести данные турниры, женские чемпионаты мира, вероятно, пройдут в Швеции, Финляндии или Норвегии.
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 года пройдет в октябре в Иркутске, а в первенство мира 2022 года - в конце марта в Сыктывкаре.
 
