Россия хочет принять чемпионаты мира по бенди в 2023 и 2024 годах
2021-07-20T23:15:00+03:00
2021-07-20T23:15:00+03:00
2021-08-24T17:16:00+03:00
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) заинтересована в проведении чемпионатов мира в 2023 и 2024 годах, сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).
В случае если Россия получит право провести данные турниры, женские чемпионаты мира, вероятно, пройдут в Швеции, Финляндии или Норвегии.
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2021 года пройдет в октябре в Иркутске, а в первенство мира 2022 года - в конце марта в Сыктывкаре.