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Автоэксперт объяснил, как водители по незнанию "гробят" коробку-автомат
Автоэксперт объяснил, как водители по незнанию "гробят" коробку-автомат - РИА Новости, 20.07.2021
Автоэксперт объяснил, как водители по незнанию "гробят" коробку-автомат
Повлиять на работу автоматической коробки мы не способны, но можем существенно увеличить срок ее службы или наоборот — сильно сократить. Об этом агентству... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:15
2021-07-20T03:15
егор васильев
россия
авто
общество
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Повлиять на работу автоматической коробки мы не способны, но можем существенно увеличить срок ее службы или наоборот — сильно сократить. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.По его словам, избыточно динамичная езда негативно сказывается на ресурсе коробки.Васильев обращает внимание, что коробки бывают разные.Он отмечает, что многие проблемы автоматизированной коробки связаны с длительным движением на минимальной скорости до трех километров в час.
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егор васильев, россия, авто, общество
03:15 20.07.2021
 

Автоэксперт объяснил, как водители по незнанию "гробят" коробку-автомат

© Fotolia / George DolgikhАвтоматическая коробка передач
Автоматическая коробка передач - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Fotolia / George Dolgikh
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Повлиять на работу автоматической коробки мы не способны, но можем существенно увеличить срок ее службы или наоборот — сильно сократить. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.
По его словам, избыточно динамичная езда негативно сказывается на ресурсе коробки.
Васильев обращает внимание, что коробки бывают разные.
"Если классический автомат все-таки имеет некий набор фиксированных передач, то, например, вариатор может менять передаточные числа в очень большом диапазоне. Это создаёт некоторые проблемы: к примеру, если вы пытаетесь буксовать на минимальной скорости на бездорожье — это быстро убивает конусы и пластинчатый ремень. В результате вы можете так и остаться посреди грязной лужи", — подчеркивает собеседник агентства.
Он отмечает, что многие проблемы автоматизированной коробки связаны с длительным движением на минимальной скорости до трех километров в час.
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