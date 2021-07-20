https://ria.ru/20210720/grobyat-1741953919.html
Автоэксперт объяснил, как водители по незнанию "гробят" коробку-автомат
Автоэксперт объяснил, как водители по незнанию "гробят" коробку-автомат - РИА Новости, 20.07.2021
Автоэксперт объяснил, как водители по незнанию "гробят" коробку-автомат
Повлиять на работу автоматической коробки мы не способны, но можем существенно увеличить срок ее службы или наоборот — сильно сократить. Об этом агентству... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:15
2021-07-20T03:15
2021-07-20T03:15
егор васильев
россия
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/93698/77/936987765_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_5052bf7b068f3b3ce075adfe69ce8b28.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Повлиять на работу автоматической коробки мы не способны, но можем существенно увеличить срок ее службы или наоборот — сильно сократить. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.По его словам, избыточно динамичная езда негативно сказывается на ресурсе коробки.Васильев обращает внимание, что коробки бывают разные.Он отмечает, что многие проблемы автоматизированной коробки связаны с длительным движением на минимальной скорости до трех километров в час.
https://ria.ru/20210719/podstava-1741780595.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/93698/77/936987765_114:0:3669:2666_1920x0_80_0_0_55a148182cef7af03ddb0fd130196e7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор васильев, россия, авто, общество