https://ria.ru/20210720/grobyat-1741953919.html

Автоэксперт объяснил, как водители по незнанию "гробят" коробку-автомат

Автоэксперт объяснил, как водители по незнанию "гробят" коробку-автомат - РИА Новости, 20.07.2021

Автоэксперт объяснил, как водители по незнанию "гробят" коробку-автомат

Повлиять на работу автоматической коробки мы не способны, но можем существенно увеличить срок ее службы или наоборот — сильно сократить. Об этом агентству... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T03:15

2021-07-20T03:15

2021-07-20T03:15

егор васильев

россия

авто

общество

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Повлиять на работу автоматической коробки мы не способны, но можем существенно увеличить срок ее службы или наоборот — сильно сократить. Об этом агентству "Прайм" рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.По его словам, избыточно динамичная езда негативно сказывается на ресурсе коробки.Васильев обращает внимание, что коробки бывают разные.Он отмечает, что многие проблемы автоматизированной коробки связаны с длительным движением на минимальной скорости до трех километров в час.

https://ria.ru/20210719/podstava-1741780595.html

россия

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2021

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егор васильев, россия, авто, общество