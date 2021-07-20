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https://ria.ru/20210720/golodovka-1742117231.html
В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку
В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку - РИА Новости, 20.07.2021
В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку
Машины "скорой" одна за другой отъезжают от католической церкви Иоанна Крестителя в бегинаже в историческом центре Брюсселя, увозя измученных голодовкой... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T23:13
2021-07-20T23:13
брюссель
бельгия
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости, Надим Зуауи. Машины "скорой" одна за другой отъезжают от католической церкви Иоанна Крестителя в бегинаже в историческом центре Брюсселя, увозя измученных голодовкой мигрантов, которые уже несколько недель отказываются покидать храм.Порядка 450 человек, проживающих много лет в Бельгии, но так и не получивших в королевстве легальных документов, объявили в конце прошлого месяца голодовку. Не добившись уступок он властей, многие уже на этой неделе отказались не только от пищи, но и от воды.Внутри храма по обе стороны от центрального зала на матрацах или просто на одеялах лежат десятки мужчин – в основном выходцы из Северной Африки: Марокко, Туниса и Алжира. Ближе к алтарной части за перегородкой отдельно от мужчин расположились женщины.Время от времени к голодающим приходят бельгийские депутаты, представители Европейского парламента, неправительственных организаций. Они опрашивают протестующих, делают записи и снимки, но помочь не обещают. Вопрос сейчас в руках бельгийского правительства и парламента, но пока никакого решения этой проблемы не просматривается.46-летний алжирец Камаль рассказал РИА Новости, что проживает в Европе уже 27 лет, 16 из них - в Бельгии. Он бегло разговаривает как на французском, так и на нидерландском языке и утверждает, что перепробовал в Бельгии множество профессий - от строителя до официанта в пиццерии."На работу нелегалов берут, но платят меньше… Многим платят всего шесть евро в час", - рассказывает иммигрант.Он утверждает, что вполне в состоянии обеспечить себя, но вот свою личную жизнь без документов он устроить не может. "Я хотел бы иметь семью, но без документов, без вида на жительство и национального идентификационного номера сделать официально это невозможно, - сказал Камаль. - Ни мне, ни всем тем, кто здесь голодает, не нужны статусы беженцев, мы не хотим получать пособия и жить за счет других, нам просто нужны документы, хотя бы временные, чтобы нормально жить".30-летний марокканец Айюб прибыл в Бельгию четыре года назад. Он обладает востребованной в Бельгии профессией медбрата, готов ухаживать за тяжелобольными, но также столкнулся с трудностями при оформлении вида на жительство."Мы даже не знаем, по каким критериям рассматриваются запросы на получение вида на жительство, как и по какой причине приходит отказ тем, кто много лет живет и работает", - говорит Айюб.Все взоры сейчас устремлены на государственного секретаря, ответственного за досье мигрантов и предоставление убежища, Сами Махди. Самый молодой член кабинета министров (32 года) Махди сам является сыном политического мигранта из Ирака, прибывшего в Бельгию в 70-х годах. На стенах в церкви наклеены его фотографии с призывами как можно скорее решить вопрос.Как утверждают участники акции, Махди ни разу не пришел пообщаться с голодающими, но накануне назначил переговорщика по этому вопросу.Ранее он заявил, что коллективного решения о предоставлении временного вида на жительство голодающим не будет, каждый должен обращаться в органы внутренних дел самостоятельно. "Не будет коллективного урегулирования. Акция и голодовка не изменят правила. Каждому, у кого нет регистрации, необходимо обращаться в индивидуальном порядке для рассмотрения его досье", - сказал бельгийский чиновник.По его словам, если дать в виде исключения вид на жительство тем, кто голодает, то "на следующий день все церкви заполнятся голодающими".Тем не менее шаг навстречу все-таки сделан. Неподалеку от места голодовки власти открыли бюро, которое будет принимать на рассмотрение документы мигрантов, но без гарантии положительного решения вопроса.СМИ Бельгии утверждают, что голодовка в центре Брюсселя обострила противоречия внутри коалиционного правительства. В частности, Соцпартия и экологи могут отозвать своих министров, если голодовка нелегалов в итоге приведет к летальным исходам среди ее участников.Как утверждает благотворительная организация "Врачи мира", оказывающая медицинскую помощь голодающим, такое может произойти уже совсем скоро. "Мы более не можем предупредить трагическое развитие событий, учитывая отказ голодающих от воды и их психологическое состояние. Необходимо в срочном порядке найти выход и положить конец этой голодовке, которая с медицинской точки зрения уже имеет очень тяжелые последствия", - говорится в заявлении организации.По разным данным, в Бельгии проживают порядка 150 тысяч иностранцев, не имеющих официальной регистрации. При этом они активно работают во многих секторах экономики, в частности, в строительстве, где не хватает рабочих рук.
https://ria.ru/20210625/evropa-1738514891.html
https://ria.ru/20210620/frantsiya-1737713198.html
https://ria.ru/20210525/migratsiya-1733716124.html
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брюссель, бельгия, европа, в мире
23:13 20.07.2021
 
В центре Брюсселя мигранты устроили массовую голодовку

В центре Брюсселя 450 мигрантов устроили массовую голодовку

© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкЛюди в масках в Королевской галерее Святого Юбера в Брюсселе
Люди в масках в Королевской галерее Святого Юбера в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости, Надим Зуауи. Машины "скорой" одна за другой отъезжают от католической церкви Иоанна Крестителя в бегинаже в историческом центре Брюсселя, увозя измученных голодовкой мигрантов, которые уже несколько недель отказываются покидать храм.
Порядка 450 человек, проживающих много лет в Бельгии, но так и не получивших в королевстве легальных документов, объявили в конце прошлого месяца голодовку. Не добившись уступок он властей, многие уже на этой неделе отказались не только от пищи, но и от воды.
Внутри храма по обе стороны от центрального зала на матрацах или просто на одеялах лежат десятки мужчин – в основном выходцы из Северной Африки: Марокко, Туниса и Алжира. Ближе к алтарной части за перегородкой отдельно от мужчин расположились женщины.
Время от времени к голодающим приходят бельгийские депутаты, представители Европейского парламента, неправительственных организаций. Они опрашивают протестующих, делают записи и снимки, но помочь не обещают. Вопрос сейчас в руках бельгийского правительства и парламента, но пока никакого решения этой проблемы не просматривается.
46-летний алжирец Камаль рассказал РИА Новости, что проживает в Европе уже 27 лет, 16 из них - в Бельгии. Он бегло разговаривает как на французском, так и на нидерландском языке и утверждает, что перепробовал в Бельгии множество профессий - от строителя до официанта в пиццерии.
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"На работу нелегалов берут, но платят меньше… Многим платят всего шесть евро в час", - рассказывает иммигрант.
Он утверждает, что вполне в состоянии обеспечить себя, но вот свою личную жизнь без документов он устроить не может. "Я хотел бы иметь семью, но без документов, без вида на жительство и национального идентификационного номера сделать официально это невозможно, - сказал Камаль. - Ни мне, ни всем тем, кто здесь голодает, не нужны статусы беженцев, мы не хотим получать пособия и жить за счет других, нам просто нужны документы, хотя бы временные, чтобы нормально жить".
30-летний марокканец Айюб прибыл в Бельгию четыре года назад. Он обладает востребованной в Бельгии профессией медбрата, готов ухаживать за тяжелобольными, но также столкнулся с трудностями при оформлении вида на жительство.
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"Мы даже не знаем, по каким критериям рассматриваются запросы на получение вида на жительство, как и по какой причине приходит отказ тем, кто много лет живет и работает", - говорит Айюб.
Все взоры сейчас устремлены на государственного секретаря, ответственного за досье мигрантов и предоставление убежища, Сами Махди. Самый молодой член кабинета министров (32 года) Махди сам является сыном политического мигранта из Ирака, прибывшего в Бельгию в 70-х годах. На стенах в церкви наклеены его фотографии с призывами как можно скорее решить вопрос.
Как утверждают участники акции, Махди ни разу не пришел пообщаться с голодающими, но накануне назначил переговорщика по этому вопросу.
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Ранее он заявил, что коллективного решения о предоставлении временного вида на жительство голодающим не будет, каждый должен обращаться в органы внутренних дел самостоятельно. "Не будет коллективного урегулирования. Акция и голодовка не изменят правила. Каждому, у кого нет регистрации, необходимо обращаться в индивидуальном порядке для рассмотрения его досье", - сказал бельгийский чиновник.
По его словам, если дать в виде исключения вид на жительство тем, кто голодает, то "на следующий день все церкви заполнятся голодающими".
Тем не менее шаг навстречу все-таки сделан. Неподалеку от места голодовки власти открыли бюро, которое будет принимать на рассмотрение документы мигрантов, но без гарантии положительного решения вопроса.
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СМИ Бельгии утверждают, что голодовка в центре Брюсселя обострила противоречия внутри коалиционного правительства. В частности, Соцпартия и экологи могут отозвать своих министров, если голодовка нелегалов в итоге приведет к летальным исходам среди ее участников.
Как утверждает благотворительная организация "Врачи мира", оказывающая медицинскую помощь голодающим, такое может произойти уже совсем скоро. "Мы более не можем предупредить трагическое развитие событий, учитывая отказ голодающих от воды и их психологическое состояние. Необходимо в срочном порядке найти выход и положить конец этой голодовке, которая с медицинской точки зрения уже имеет очень тяжелые последствия", - говорится в заявлении организации.
По разным данным, в Бельгии проживают порядка 150 тысяч иностранцев, не имеющих официальной регистрации. При этом они активно работают во многих секторах экономики, в частности, в строительстве, где не хватает рабочих рук.
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