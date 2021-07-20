https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742100759.html

ЕК хочет создать списки третьих стран для борьбы с отмыванием денег

ЕК хочет создать списки третьих стран для борьбы с отмыванием денег - РИА Новости, 20.07.2021

ЕК хочет создать списки третьих стран для борьбы с отмыванием денег

Еврокомиссия предлагает создать в Евросоюзе списки третьих стран, аналогичные перечням Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF),... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:47

2021-07-20T19:47

2021-07-20T19:47

европарламент

мария князева

еврокомиссия

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает создать в Евросоюзе списки третьих стран, аналогичные перечням Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF), для противодействия отмыванию денег, говорится в сообщении ЕК."Отмывание денег - это глобальное явление, требующее серьёзного международного сотрудничества. ЕК тесно работает со своими международными партнерами для борьбы с обращением "грязных денег" по миру. ФАТФ, глобальный орган по надзору за отмыванием денег и финансированием терроризма, дает рекомендации странам. Страна, внесенная в список ФАТФ, также будет включена в список ЕС. Будет два списка ЕС - "черный" и "серый" - отражающие листинг ФАТФ. После включения в список, ЕС будет применять меры, пропорциональные рискам, исходящим от конкретной страны", - говорится в релизе.Евросоюз также сможет включать в эти перечни государства, которые не входят в список ФАТФ, но которые представляют угрозу для финансовой системы ЕС. Евросоюз уже составляет "чёрные" и "серые" списки третьих стран-налоговых гаваней и регулярно корректирует их.Представители руководства ЕК на пресс-конференции уточнили, что в "чёрный" список войдут страны, не сотрудничающие с ЕС в вопросах улучшения системы борьбы с отмыванием денег, и против них могут быть введены специальные меры. В "серый" список, по аналогии с листингом стран-налоговых гаваней, будут помещаться государства, которые сотрудничают с Евросоюзом.У ФАТФ есть списки государств, от которых исходят риски отмывания денег и финансирования терроризма для мировой финансовой системы. Есть "чёрный" список - это страны, в отношении которых ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. В нем по состоянию на февраль 2020 года были КНДР и Иран. Существует и "серый" список юрисдикций, которые находятся на усиленном мониторинге ФАТФ. Здесь были Албания, Багамские острова, Барбадос, Ботсвана, Гана, Зимбабве, Исландия, Йемен, Камбоджа, Маврикий, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда и Ямайка.Отмывание денег и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу для экономики и финансовой системы ЕС, а также для безопасности граждан, отмечает ЕК. По оценкам Европола, около 1% годового ВВП Евросоюза вовлечено в подозрительную финансовую деятельность.Еврокомиссия во вторник представила пакет различных законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти предложения ещё должны пройти обсуждение и утверждение Светом стран ЕС и Европарламентом.

https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742081234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, мария князева, еврокомиссия, экономика