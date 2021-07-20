Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210720/delo-1742014161.html
В Улан-Удэ завели дело после обнаружения истощенной девочки
В Улан-Удэ завели дело после обнаружения истощенной девочки - РИА Новости, 20.07.2021
В Улан-Удэ завели дело после обнаружения истощенной девочки
Следственный комитет завел уголовное дело об истязании после того, как больницу Улан-Удэ попала девочка с порезанной рукой, синяками, ссадинами и в истощенном... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:57
2021-07-20T12:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
улан-удэ
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело об истязании после того, как больницу Улан-Удэ попала девочка с порезанной рукой, синяками, ссадинами и в истощенном состоянии, сообщает СК РФ.Ранее в местных СМИ появилась информация, что мать восьмилетней девочки якобы хотела припугнуть ребенка и отрезала ей пальцы. В материале утверждается, что девочка в палате рассказала, что мать целенаправленно рубила ей пальцы. При этом описывается, что женщина попросила принести "едовой" нож одну из сестер. Также говорится, что женщина якобы наказала ребенку говорить, что ранение она получила на улице. В региональном главке СК информацию об отрезанных пальцах опровергли, пояснив, что она получила травму."По данным следствия, 13 июля 2021 года в больницу в городе Улан-Удэ поступила 8-летняя девочка с повреждением пальца руки, причиненным острым предметом. Также при осмотре врачом на нижних и верхних конечностях ребенка обнаружены кровоподтеки и ссадины. Девочка была истощена, ее вес составлял всего 16 килограммов, напугана и замкнута", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что ребенок сначала пояснял, что получил травму во время прогулки, упав на косу. Однако в полиции выяснили, что ранение нанесла жена опекуна за утерянный градусник."Она нанесла по кисти девочки удар ножом, причинив резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки. Помимо этого, у младшей 6-летней сестры потерпевшей девочки на обеих ладонях обнаружены ожоги, которые, по версии следствия, также умышленно ей причинила подозреваемая женщина при помощи зажигалки в наказание за мелкую провинность", - говорится в сообщении.Следователи возбудили дело об истязании заведомо несовершеннолетнего и об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос об аресте женщины. Два ребенка изъяты из семьи опекуна и помещены в социально-реабилитационный центр. Помимо этого решается вопрос о выделении материалов в отдельное производство в отношении чиновников органов опеки и попечительства, которыми не приняты своевременные меры по защите несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210719/moskva-1741847229.html
https://ria.ru/20210716/sud-1741512159.html
россия
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2482c15f0418704d8389caffbbd63a83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия
12:57 20.07.2021
 
В Улан-Удэ завели дело после обнаружения истощенной девочки

СК завел дело об истязании после обнаружения девочки в Улан-Удэ с истощением и синяками

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело об истязании после того, как больницу Улан-Удэ попала девочка с порезанной рукой, синяками, ссадинами и в истощенном состоянии, сообщает СК РФ.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что мать восьмилетней девочки якобы хотела припугнуть ребенка и отрезала ей пальцы. В материале утверждается, что девочка в палате рассказала, что мать целенаправленно рубила ей пальцы. При этом описывается, что женщина попросила принести "едовой" нож одну из сестер. Также говорится, что женщина якобы наказала ребенку говорить, что ранение она получила на улице. В региональном главке СК информацию об отрезанных пальцах опровергли, пояснив, что она получила травму.
Ребенок держит за руку маму - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 13:31
Власти Москвы рассказали о семье брошенного в хостеле младенца
"По данным следствия, 13 июля 2021 года в больницу в городе Улан-Удэ поступила 8-летняя девочка с повреждением пальца руки, причиненным острым предметом. Также при осмотре врачом на нижних и верхних конечностях ребенка обнаружены кровоподтеки и ссадины. Девочка была истощена, ее вес составлял всего 16 килограммов, напугана и замкнута", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что ребенок сначала пояснял, что получил травму во время прогулки, упав на косу. Однако в полиции выяснили, что ранение нанесла жена опекуна за утерянный градусник.
"Она нанесла по кисти девочки удар ножом, причинив резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки. Помимо этого, у младшей 6-летней сестры потерпевшей девочки на обеих ладонях обнаружены ожоги, которые, по версии следствия, также умышленно ей причинила подозреваемая женщина при помощи зажигалки в наказание за мелкую провинность", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили дело об истязании заведомо несовершеннолетнего и об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос об аресте женщины. Два ребенка изъяты из семьи опекуна и помещены в социально-реабилитационный центр. Помимо этого решается вопрос о выделении материалов в отдельное производство в отношении чиновников органов опеки и попечительства, которыми не приняты своевременные меры по защите несовершеннолетних.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 12:15
Жителя Курганской области обвинили в истязании сына
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Улан-УдэПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян
07:33Умерла сестра президента Таджикистана
07:24В Туве медведица напала на местного жителя
06:43В Египте археологи обнаружили обломки древнего военного корабля
06:35В "Векторе" оценили опасность оспы обезьян для человека
06:00В Мосжилинспекции предлагают пересмотреть институт собрания собственников
05:42Напавшая на сына Пьехи женщина заявила о желании убить его бывшую тещу
05:04Российские ученые разработали уникальную технологию лечения гепатита В
05:00Москвичи стали чаще согласовывать перепланировку в квартирах
04:35Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
04:26В ВОЗ назвали основную цель в борьбе с коронавирусом
04:24Глава ВОЗ предупредил об угрозе появления более опасного штамма COVID-19
04:15Эксперт рассказал, как сэкономить на работе кондиционера
04:13Российские ученые исследуют новые методы лечения туберкулеза и ВИЧ
04:05В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву может вернуться жара
03:58Стас Пьеха рассказал о состоянии сына после избиения
03:56В ФСВТС рассказали о просьбе инозаказчика о полете на МиГ-35 на МАКС-2021
03:45Диетолог рассказала, что будет, если несколько дней есть только ягоды
03:42Вильфанд рассказал об опасных погодных явлениях в некоторых регионах
03:30Аналитик рассказал, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах
Лента новостейМолния