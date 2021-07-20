https://ria.ru/20210720/delo-1742014161.html

В Улан-Удэ завели дело после обнаружения истощенной девочки

В Улан-Удэ завели дело после обнаружения истощенной девочки - РИА Новости, 20.07.2021

В Улан-Удэ завели дело после обнаружения истощенной девочки

Следственный комитет завел уголовное дело об истязании после того, как больницу Улан-Удэ попала девочка с порезанной рукой, синяками, ссадинами и в истощенном... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:57

2021-07-20T12:57

2021-07-20T12:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

улан-удэ

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Следственный комитет завел уголовное дело об истязании после того, как больницу Улан-Удэ попала девочка с порезанной рукой, синяками, ссадинами и в истощенном состоянии, сообщает СК РФ.Ранее в местных СМИ появилась информация, что мать восьмилетней девочки якобы хотела припугнуть ребенка и отрезала ей пальцы. В материале утверждается, что девочка в палате рассказала, что мать целенаправленно рубила ей пальцы. При этом описывается, что женщина попросила принести "едовой" нож одну из сестер. Также говорится, что женщина якобы наказала ребенку говорить, что ранение она получила на улице. В региональном главке СК информацию об отрезанных пальцах опровергли, пояснив, что она получила травму."По данным следствия, 13 июля 2021 года в больницу в городе Улан-Удэ поступила 8-летняя девочка с повреждением пальца руки, причиненным острым предметом. Также при осмотре врачом на нижних и верхних конечностях ребенка обнаружены кровоподтеки и ссадины. Девочка была истощена, ее вес составлял всего 16 килограммов, напугана и замкнута", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что ребенок сначала пояснял, что получил травму во время прогулки, упав на косу. Однако в полиции выяснили, что ранение нанесла жена опекуна за утерянный градусник."Она нанесла по кисти девочки удар ножом, причинив резаную рану и перелом ногтевой фаланги пальца руки. Помимо этого, у младшей 6-летней сестры потерпевшей девочки на обеих ладонях обнаружены ожоги, которые, по версии следствия, также умышленно ей причинила подозреваемая женщина при помощи зажигалки в наказание за мелкую провинность", - говорится в сообщении.Следователи возбудили дело об истязании заведомо несовершеннолетнего и об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В настоящее время решается вопрос об аресте женщины. Два ребенка изъяты из семьи опекуна и помещены в социально-реабилитационный центр. Помимо этого решается вопрос о выделении материалов в отдельное производство в отношении чиновников органов опеки и попечительства, которыми не приняты своевременные меры по защите несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210719/moskva-1741847229.html

https://ria.ru/20210716/sud-1741512159.html

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улан-удэ

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россия, следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, происшествия